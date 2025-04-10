نقابة الدواجن تحضر لإعداد إستراتيجية وطنية للقطاع: الإنتاج يسجل زيادة ملحوظة والأسعار مستقرة

عقدت النقابة اللبنانية للدواجن إجتماعًا برئاسة رئيسها وليم بطرس وناقشت خلاله مختلف القضايا والملفات المتعلقة بقطاع الدواجن، والعقبات التي تعترضه، فضلًا عن متطلبات نهوضه وتنميته حفاظًا على القطاع والعاملين فيه وعلى الأمن الغذائي للبنانيين.



وأعلنت النقابة في بيان بعد الإجتماع أنها "اتخذت قرارًا بعقد ورشة عمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن في لبنان".



وفي سياق متّصل، أعلنت النقابة أن "قطاع الدواجن في لبنان سجل زيادة ملحوظة في إنتاجه من الدجاج"، مشيرًا إلى أن "المزارعين والمنتجين يعملون بشكل حثيث لتطوير هذا الإنتاج تحضيرًا لموسم الصيف".



وأكدت النقابة أن "أسعار الدواجن حاليًا مستقرة"، متوقعةً "استمرارها ضمن الهوامش الحالية خلال الفترة المقبلة، إنطلاقاً من قدرة القطاع الكبيرة على تلبية الطلب الداخلي".



وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها "تتطلع لمرحلة من التعاون الإيجابي مع وزارة الزراعة والوزير نزار هاني من أجل الإستجابة لمتطلبات حماية وتنمية قطاع الدواجن في لبنان الذي يعتبر قطاعًا إستراتيجيًا وحيويًا"، مشيرةً إلى أنها "تعلق آمالًا كبيرة على الوزير هاني كونه متفهمًا لإحتياجات القطاع وأهميته الإستراتيجية".