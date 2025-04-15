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اقتصاد

كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة RADIOTHERAPY

2025-04-15 | 03:18
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كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة RADIOTHERAPY
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كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة RADIOTHERAPY

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه "في ما يتعلّق بضمان المرض والأمومة، فقد بدأت تغطية الفاتورة الاستشفائية للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) تلامس الـ90%، والتغطية الدوائية سوف تعود إلى 80% أو 90% أو 95% بالنسبة لكل الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة خلال الأيّام القليلة المقبلة، وليس فقط تغطية الأدوية السرطانية والمستعصية والمزمنة كما هو الوضع الحالي، بالإضافة إلى العديد من الزيادات التي طالت معاينات الأطبّاء وتعرفة جلسة غسيل الكلى وغيرها".

وقالت في بيان: "استكمالاً لبرنامج ورشة العمل الإصلاحيّة التي أطلقها المدير العام للصندوق محمد كركي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/4/2025 حملت الرقم 788 قضى بموجبها تعديل تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانيّة RADIOTHERAPY بحيث تصبح كالتالي:

200 مليون ل.ل.  للـ 3D Therapy 
 270  مليون ل.ل. IMRT 

على أن يعتمد النظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة نسبة لعدد الجلسات:

- تدفع كامل القيمة في حال تنفيذ نصف الجلسات وأكثر.  
- تدفع نصف القيمة في حال تنفيذ أقل من نصف الجلسات".

وأشار البيان الى أنه "على صعيد التعويضات العائليّة، فقد زفّ كركي خبر زيادة قيمة التعويضات العائليّة بحيث تصبح كالتالي:
 
مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة.
660  ألف ل.ل. عن كل ولد. 

وقال البيان: "أمّا فرع تعويض نهاية الخدمة، فهو يحتلّ سلّم أولويّات المدير العام لأنّه مشروع لإنصاف المضمونين الذين يبلغون السنّ القانونيّة في المستقبل القريب وذلك عبر السعي لزيادة الأجور والحدّ الأدنى الرسمي للأجور من خلال اجتماعات لجنة المؤشر التي تمّ تفعيلها مؤخّراً من قبل وزير العمل، بالإضافة إلى سعيه لإنصاف المضمونين الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2024. هذا من دون إغفال السعي الدؤوب بالتعاون مع وزير العمل والحكومة لإقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي يعدّ من أهمّ الإنجازات على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي منذ حوالي 30 عاماً والذي سوف يؤمّن معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وبالتالي حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

كركي

ضمان

العلاج بالأشعّة

RADIOTHERAPY

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