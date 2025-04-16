الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

جابر لرويترز: لبنان يأمل في لقاء حاملي السندات خلال الأشهر المقبلة

2025-04-16 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر لرويترز: لبنان يأمل في لقاء حاملي السندات خلال الأشهر المقبلة
3min
جابر لرويترز: لبنان يأمل في لقاء حاملي السندات خلال الأشهر المقبلة

أوضح وزير المالية اللبناني ياسين جابر في لقاء مع رويترز اليوم الثلاثاء أن المسؤولين اللبنانيين يأملون في لقاء حاملي السندات الدولية خلال الأشهر الـ12 المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الديون، وأكد أنه لا يوجد اجتماع مقرر معهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل.

وتحدث جابر إلى رويترز قبل أيام قليلة من سفره إلى العاصمة الأميركية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع، وهي واحدة من أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين، حيث سيسعى لبنان إلى إظهار التقدم الذي أحرزه في الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الأسباب وراء الانهيار المالي في البلاد.

وردًا على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء حاملي السندات الدولية خلال العام المقبل قال جابر، "أكيد... أكيد، هذا كما يقال الفيل الموجود بالغرفة".

وأضاف: "بالنهاية لا نستطيع الهروب منه، أكيد لبنان حريص على أن يعالج هذا الموضوع".

لكنه أشار إلى الحاجة لإحراز تقدم في إصلاحات منها المتعلقة بالقطاع المصرفي وزيادة الإيرادات الحكومية عبر إصلاح السياسة الضريبية والجمركية قبل البدء في محادثات.

وقال: "أردنا قبل كل شيء التركيز على الإصلاحات، على موضوع المصارف وغيره، نحن كنا نريد أن نقوم بواجباتنا، يعني أن نضع عملية الإصلاح برمتها على المسار الصحيح للانطلاق. لا نستطيع أن يكون بيتنا خربان ونقول نريد التفاوض. يجب أن تعيد ترتيب البيت الداخلي أولا وأن لبنان يطوي الصفحة، لبنان يدخل في مرحلة جديدة ولاحقا كله يأتي وراء بعض".

وسيكون حضور الوفد لاجتماعات الربيع أول مشاركة للحكومة اللبنانية الجديدة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتشكلت الحكومة في شباط وتعهدت بالسعي إلى التوصل لاتفاق جديد مع الصندوق.

ولفت جابر إلى أن تلك المشاركة ستمثل المرة الأولى التي يحضر فيها وزير مالية لبناني الاجتماعات منذ أكثر من عشر سنوات.

ووفقًا لوثائق اطلعت عليها رويترز، من المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط رؤية للاقتصاد اللبناني في مؤتمر جيه.بي.مورغان للمستثمرين الذي سيعقد على هامش الاجتماعات.

واختارت مجموعة الدائنين في الآونة الأخيرة مستشارًا ماليًا لمحادثات الديون. وتضمنت المجموعة عند تشكيلها في عام 2020 صناديق استثمار عملاقة منها أموندي وأشمور وبلاك روك وبلوباي وفيديليتي وتي.رو برايس، إضافةً إلى مجموعة من صناديق التحوط الأصغر.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

لرويترز:

لبنان

حاملي

السندات

الأشهر

المقبلة

LBCI التالي
البستاني: التدقيق في شبهات الفساد ضمن نطاق عمل لجنة الاقتصاد واجب وطني
كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة RADIOTHERAPY
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-15

جابر لرويترز: المسؤولون اللبنانيون يأملون في لقاء حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-15

وزير المالية ياسين جابر يقول لرويترز إنه يأمل في لقاء حاملي السندات الدولية في العام المقبل

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-15

وزير المالية ياسين جابر يؤكد لرويترز عدم وجود إجتماع مقرر مع حاملي السندات خلال إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل

LBCI
اقتصاد
2025-03-26

مصدران لرويترز: حملة سندات لبنان يختارون بنك هوليهان لوكي الأميركي مستشارا ماليا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
01:53

البستاني: التدقيق في شبهات الفساد ضمن نطاق عمل لجنة الاقتصاد واجب وطني

LBCI
اقتصاد
2025-04-15

كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة RADIOTHERAPY

LBCI
اقتصاد
2025-04-15

البساط بحث مع وفد الاتحاد الأوروبي مشروع SIGMA لتفعيل آليات تحضير موازنات الوزارات

LBCI
اقتصاد
2025-04-15

انخفاض بأسعار المحروقات...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
11:23

سعد الحريري: قررت أن تيار المستقبل لن يتدخل في الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت لا ترشيحا ولا تأييدا

LBCI
خبر عاجل
11:19

بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه

LBCI
أمن وقضاء
11:13

معلومات للـLBCI: نهاد المشنوق تقدم بدعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار

LBCI
رياضة
11:10

اللبنانيان غسان حجار وسيرج تشوبوليان أنهيا أصعب ماراثونات العالم لإنقاذ شاب يُحارب السرطان

LBCI
أخبار دولية
11:02

أكثر من 175 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-03-07

توقيف شخصين أثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة

LBCI
أخبار دولية
2025-03-16

ضربات تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في تعز في اليمن

LBCI
خبر عاجل
2025-01-02

معلومات للـLBCI: القاضية في النيابة العامة التمييزية ميرنا كلاس استمعت الى الموقوف عبد الرحمن القرضاوي بملف مذكرة التوقيف الإماراتية وأعطت الإشارة بتوقيفه

LBCI
فنّ
2025-02-06

قبل أيام من عيد الحب... عبير نعمة تبهر الجمهور بأغنية "صدقني نسيتك" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:42

وزير الصناعة سيحيل ملف شبهات الفساد في الوزارة الى النيابة العامة..وبوشكيان يُوضح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:28

جلسة مشتركة للجان لدرس مشروع قانون المتعلق بسرية المصارف..

LBCI
أخبار دولية
04:57

وزير خارجية ايران: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"

LBCI
أخبار لبنان
04:47

سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا

LBCI
أخبار دولية
02:26

بايدن يهاجم ترامب في أول خطاب منذ مغادرته السلطة

LBCI
أخبار دولية
23:33

بكين: الرسوم الجمركية الأميركية ستُشكّل "ضغطا" على الاقتصاد والتجارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

من النهاية إلى البداية... نركض للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

حلم ست سيدات يتحقق في الفضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الشرع في قطر في الزيارة الرئاسية الأولى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:25

لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

LBCI
فنّ
14:43

زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود يقترب... إليكم الموعد!

LBCI
أخبار لبنان
00:18

الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج

LBCI
أخبار لبنان
01:08

أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

LBCI
حال الطقس
01:26

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
أمن وقضاء
02:23

الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها

LBCI
خبر عاجل
15:54

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي نفذ 3 غارات متتالية مستهدفًا أطراف بلدة راميا

LBCI
آخر الأخبار
14:37

مصدر حكومي سوري للـLBCI: الرد على الشروط الأميركية لرفع العقوبات تم وملف التفاوض لرفع هذه العقوبات تقوده دول صديقة للحكومة مثل السعودية وقطر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More