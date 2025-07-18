الوزيران حيدر وبساط ناقشا الرؤية للنهوض بالإقتصاد اللبناني

اجتمع وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم مع وزير الاقتصاد عامر بساط بحضور فريقي عمل من الوزارتين.



وابلغ الوزير البساط الوزير حيدر ان وزارته تعمل على وضع رؤية اقتصادية للنهوض بهذا القطاع، وانه يعقد اجتماعات ثنائية مع باقي الوزارات حيث يوجد تقاطعات لتفعيل هذه الخطة لإنضاج رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في لبنان. وتم تأليف فريق مشترك من الوزارتين لمتابعة هذا الموضوع.



بدوره، استمع الوزير البساط من الوزير حيدر عن الملفات التي تعمل عليها وزارة العمل والانجازات التي تحققت الى الآن والمشاريع التي يعمل على تنفيذها في المستقبل.