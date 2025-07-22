الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية

2025-07-22 | 07:47
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية
2min
شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وبحث معه سبل وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الأردني.

ورحب شقير بالسفير الحديد مشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والأردن، مؤكداً اهتمام الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن "لبنان دخل مرحلة جديدة وواعدة وهناك الكثير من الفرص الواعدة"، داعيًا "القطاع الخاص الأردني للإطلاع عليها والنظر في إمكانية الإستثمار فيها"، كما شدد على "ضرورة زيادة التواصل والتعاون بين الشركات اللبنانية والاردنية وإقامة شراكات في بينهما للإستثمار في لبنان والأردن أو خارجهما".

ولفت شقير الى "وجود أوجه عدة للعلاقات الإقتصادية بين لبنان والأردن، لا سيما تجارية وسياحية وخدماتية وفي مجال الطاقة والخدمات وغيرها، ولا بد من العمل في الفترة المقبلة من تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات على مختلف المستويات".

بدوره، أشاد السفير الحديد "بعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ووقوف الأردن الدائم إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والتقدم والإزدهار".

كما أكد "رغبة بلاده في تحقيق تقدم على مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مبديًا "استعداده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار، وأيضًا لجهة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الأردن

تحقيق

نوعية

العلاقات

الإقتصادية

الثنائية

ارتفاع في أسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

شقير يبحث مع سفير كوبا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

شقير يبحث مع سفير اليابان سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-05

شقير بحث مع سفير صربيا تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وعقد سلسلة إجتماعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-22

رجّي بحث مع وفد برلمانيّ من جورجيا في العلاقات الثنائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر

LBCI
اقتصاد
2025-07-21

البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن بما فيه إعادة احتكار الدولة لسلاحها

LBCI
اقتصاد
2025-07-21

كنعان: اصلاح المصارف أو دمجها أو تصفيتها من دون معالجة حقوق المودعين جريمة لن نوافق عليها

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
12:29

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: قرار المجلس الدستوريّ خطوة قانونية متقدّمة لاستعادة التوازن في العلاقة التأجيرية

LBCI
آخر الأخبار
12:13

الرئيس عون أمام وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائيّ ولا عودة عنه ولبنان ينتظركم

LBCI
آخر الأخبار
12:02

السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين

LBCI
خبر عاجل
11:59

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة تبنين - محيط مستشفى تبنين الحكومي

LBCI
رياضة
11:57

براين مبومو يحقق هدفه ويسير على خطى رونالدو: التحق بـ"أكبر ناد في العالم"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-25

معضلة بلدية بيروت تابع: محاولة لانشاء لائحة توافقية

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-19

بيان للتيار الوطني الحر عن إنتخابات إتحاد بلديات قضاء البترون

LBCI
فنّ
2025-07-16

جنيفر لوبيز تسحر الجمهور بإطلالتين مميزتين خلال جولتها الغنائية في برشلونة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-26

التحكم المروري: جريح نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق عام بحمدون نزولًا وحركة المرور ناشطة في المحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري

LBCI
أخبار لبنان
07:15

مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء

LBCI
أخبار دولية
07:12

أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون

LBCI
أخبار لبنان
07:10

توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل

LBCI
أخبار دولية
06:10

إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا

LBCI
خبر عاجل
04:10

توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت ‫الولايات المتحدة عن لبنان‬: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:25

البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:53

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:44

عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل

LBCI
موضة وجمال
06:46

على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:46

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:29

علماء يكشفون: غداً قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!

LBCI
منوعات
15:11

الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)

LBCI
فنّ
08:58

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More