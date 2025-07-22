الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية
2025-07-22 | 07:47
مشاهدات عالية
شارك
2
min
شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية
استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وبحث معه سبل وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الأردني.
ورحب شقير بالسفير الحديد مشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والأردن، مؤكداً اهتمام الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن "لبنان دخل مرحلة جديدة وواعدة وهناك الكثير من الفرص الواعدة"، داعيًا "القطاع الخاص الأردني للإطلاع عليها والنظر في إمكانية الإستثمار فيها"، كما شدد على "ضرورة زيادة التواصل والتعاون بين الشركات اللبنانية والاردنية وإقامة شراكات في بينهما للإستثمار في لبنان والأردن أو خارجهما".
ولفت شقير الى "وجود أوجه عدة للعلاقات الإقتصادية بين لبنان والأردن، لا سيما تجارية وسياحية وخدماتية وفي مجال الطاقة والخدمات وغيرها، ولا بد من العمل في الفترة المقبلة من تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات على مختلف المستويات".
بدوره، أشاد السفير الحديد "بعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ووقوف الأردن الدائم إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والتقدم والإزدهار".
كما أكد "رغبة بلاده في تحقيق تقدم على مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مبديًا "استعداده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار، وأيضًا لجهة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الأردن
تحقيق
نوعية
العلاقات
الإقتصادية
الثنائية
ارتفاع في أسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-05
شقير يبحث مع سفير كوبا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
أخبار لبنان
2025-06-05
شقير يبحث مع سفير كوبا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
0
أخبار لبنان
2025-06-04
شقير يبحث مع سفير اليابان سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
أخبار لبنان
2025-06-04
شقير يبحث مع سفير اليابان سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
0
أخبار لبنان
2025-05-05
شقير بحث مع سفير صربيا تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وعقد سلسلة إجتماعات
أخبار لبنان
2025-05-05
شقير بحث مع سفير صربيا تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وعقد سلسلة إجتماعات
0
أخبار لبنان
2025-05-22
رجّي بحث مع وفد برلمانيّ من جورجيا في العلاقات الثنائية
أخبار لبنان
2025-05-22
رجّي بحث مع وفد برلمانيّ من جورجيا في العلاقات الثنائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر
0
اقتصاد
2025-07-21
البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن بما فيه إعادة احتكار الدولة لسلاحها
اقتصاد
2025-07-21
البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن بما فيه إعادة احتكار الدولة لسلاحها
0
اقتصاد
2025-07-21
كنعان: اصلاح المصارف أو دمجها أو تصفيتها من دون معالجة حقوق المودعين جريمة لن نوافق عليها
اقتصاد
2025-07-21
كنعان: اصلاح المصارف أو دمجها أو تصفيتها من دون معالجة حقوق المودعين جريمة لن نوافق عليها
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
12:29
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: قرار المجلس الدستوريّ خطوة قانونية متقدّمة لاستعادة التوازن في العلاقة التأجيرية
آخر الأخبار
12:13
الرئيس عون أمام وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائيّ ولا عودة عنه ولبنان ينتظركم
آخر الأخبار
12:02
السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين
خبر عاجل
11:59
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة في بلدة تبنين - محيط مستشفى تبنين الحكومي
رياضة
11:57
براين مبومو يحقق هدفه ويسير على خطى رونالدو: التحق بـ"أكبر ناد في العالم"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-25
معضلة بلدية بيروت تابع: محاولة لانشاء لائحة توافقية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-25
معضلة بلدية بيروت تابع: محاولة لانشاء لائحة توافقية
0
أخبار لبنان
2025-06-19
بيان للتيار الوطني الحر عن إنتخابات إتحاد بلديات قضاء البترون
أخبار لبنان
2025-06-19
بيان للتيار الوطني الحر عن إنتخابات إتحاد بلديات قضاء البترون
0
فنّ
2025-07-16
جنيفر لوبيز تسحر الجمهور بإطلالتين مميزتين خلال جولتها الغنائية في برشلونة (صور)
فنّ
2025-07-16
جنيفر لوبيز تسحر الجمهور بإطلالتين مميزتين خلال جولتها الغنائية في برشلونة (صور)
0
آخر الأخبار
2025-04-26
التحكم المروري: جريح نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق عام بحمدون نزولًا وحركة المرور ناشطة في المحلة
آخر الأخبار
2025-04-26
التحكم المروري: جريح نتيجة إنزلاق دراجة نارية على طريق عام بحمدون نزولًا وحركة المرور ناشطة في المحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
0
أخبار لبنان
07:15
مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء
أخبار لبنان
07:15
مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء
0
أخبار دولية
07:12
أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون
أخبار دولية
07:12
أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون
0
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
0
أخبار دولية
06:10
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا
أخبار دولية
06:10
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا
0
خبر عاجل
04:10
توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان
خبر عاجل
04:10
توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان
0
أخبار دولية
00:25
البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
أخبار دولية
00:25
البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
0
أخبار لبنان
15:04
توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"
أخبار لبنان
15:04
توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
2
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
4
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
5
حال الطقس
02:46
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:46
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
6
علوم وتكنولوجيا
13:29
علماء يكشفون: غداً قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
علوم وتكنولوجيا
13:29
علماء يكشفون: غداً قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
7
منوعات
15:11
الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)
منوعات
15:11
الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)
8
فنّ
08:58
بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
فنّ
08:58
بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More