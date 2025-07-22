شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وبحث معه سبل وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الأردني.



ورحب شقير بالسفير الحديد مشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والأردن، مؤكداً اهتمام الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأشار إلى أن "لبنان دخل مرحلة جديدة وواعدة وهناك الكثير من الفرص الواعدة"، داعيًا "القطاع الخاص الأردني للإطلاع عليها والنظر في إمكانية الإستثمار فيها"، كما شدد على "ضرورة زيادة التواصل والتعاون بين الشركات اللبنانية والاردنية وإقامة شراكات في بينهما للإستثمار في لبنان والأردن أو خارجهما".



ولفت شقير الى "وجود أوجه عدة للعلاقات الإقتصادية بين لبنان والأردن، لا سيما تجارية وسياحية وخدماتية وفي مجال الطاقة والخدمات وغيرها، ولا بد من العمل في الفترة المقبلة من تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات على مختلف المستويات".



بدوره، أشاد السفير الحديد "بعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ووقوف الأردن الدائم إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والتقدم والإزدهار".



كما أكد "رغبة بلاده في تحقيق تقدم على مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مبديًا "استعداده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار، وأيضًا لجهة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين".