عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة

أكد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد أن قضية الودائع تمثّل التعبير الأوضح عن "انكسارٍ مدوٍّ في صورة السياسة العامة وفي حضور الدولة كمرجعية راعية وحامية"، خلال مشاركته في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



وشدّد عربيد على أن هذه القضية "ليست مجرّد أرقام مجمّدة، بل هي أعمارٌ مكدّسة، وتعبٌ مهدور، وأمانٌ ضائع، وثقة محطّمة"، داعيًا إلى اعتبار استعادة الحقوق أولوية وطنية لا بندًا ثانويًا في أي خطة اقتصادية.



ولفت إلى أن لا تعافياً اقتصادياً جدياً من دون إصلاح حقيقي للقطاع المصرفي، يعيد العلاقة بين المصارف والمودعين إلى أسسها الأخلاقية والقانونية، ويضع حدًا لمنطق الإفلات من المحاسبة.