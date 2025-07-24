عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة

من كلمتي في اللقاء التشاركي مع سعادة حاكم مصرف لبنان في المجلس الاقتصادي.
ولعلّ قضية الودائع تشكّل التعبير الأوضح عن انكسارٍ مدوي في صورة السياسة العامة بكليّتها، وفي حضور الدولة بشخصيتها الراعية وهيبتها الحامية. فهي ليست قضية أرقام مجمّدة، بل أعمارٌ مكدّسة، وتعبٌ مهدور، وأمانٌ… pic.twitter.com/Dd3s79tYLh
— Charles Arbid (@charlesarbid) July 24, 2025
من كلمتي في اللقاء التشاركي مع سعادة حاكم مصرف لبنان في المجلس الاقتصادي.
ولعلّ قضية الودائع تشكّل التعبير الأوضح عن انكسارٍ مدوي في صورة السياسة العامة بكليّتها، وفي حضور الدولة بشخصيتها الراعية وهيبتها الحامية. فهي ليست قضية أرقام مجمّدة، بل أعمارٌ مكدّسة، وتعبٌ مهدور، وأمانٌ… pic.twitter.com/Dd3s79tYLh