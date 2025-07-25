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اقتصاد

عبود: تحسن ملحوظ في حركة المطار... وعدد الوافدين يتراوح بين 17 و18 ألف شخص يومياً

2025-07-25 | 06:45
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عبود: تحسن ملحوظ في حركة المطار... وعدد الوافدين يتراوح بين 17 و18 ألف شخص يومياً
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عبود: تحسن ملحوظ في حركة المطار... وعدد الوافدين يتراوح بين 17 و18 ألف شخص يومياً

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود عن "تحسن ملحوظ في حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت إعتباراً من مطلع تموز الحالي، وهي استمرت بشكل تصاعدي حتى يومنا هذا، سواء من حيث عدد الرحلات أو الوافدين". 

ولفت عبود في بيان، الى أنه خلال المرحلة الراهنة تصل يوميا إلى مطار بيروت بين 100 إلى 105 رحلات، وهي تتمتع بملاءة جيدة، مشيراً الى أن عدد الوافدين يتراوح بين 17 و18 ألف شخص يومياً، ويُسجّل في بعض الأحيان 20 ألفا. 

وأكد عبود أن هذه الأرقام تُعتبر جيدة، رغم أن الزخم الذي شهدناه مطلع الصيف تأثر بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، مما دفع البعض للتردّد في المجيء إلى لبنان والمنطقة عموما.

وشدد على أن ما نشهده حاليًا، رغم أنه مقبول، إلا أنه لا يُضاهي الاندفاعة التي شهدناها في عطلة عيد الأضحى، حيث تميزت تلك الفترة بوجود تنوّع لافت في الجنسيات الوافدة، ومن أبرزها قطريين وإماراتيين وكويتيين، لافتا الى أن الحركة الآن تقتصر على المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج.

وقال: "التوقعات لموسم صيف 2025 كانت تفوق بنسبة 20 إلى 25% ما نشهده حالياً، وكانت الآمال معلقة على موسم شبيه بصيف 2010، لكن للأسف لم يتحقق هذا الحلم، وهو أمر مؤسف لأن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى الدعم، والسياحة تُشكل عموده الفقري". 

وبالنسبة للسياحة الخارجة من لبنان، أكد عبود أن هذا القطاع تلقى صفعة في بداية الموسم نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، خصوصا أن بعض مكاتب السفر كانت قد سبقت واستثمرت في حجز الطائرات والفنادق في الخارج. وأشار الى أنه رغم ذلك، فإن الحركة مقبولة حاليا، لكن تم فقدان حوالي 20 إلى 30 يوما من الموسم.

وأوضح عبود أن الحجوزات التي تتم حالياً  هي ضمن هامش زمني لا يتجاوز الـ10 أيام، وسط تردّد بإجراء حجوزات لفترة أبعد خوفاً من حصول تطورات سلبية. 

وقَدَّر عبود عدد اللبنانيين الذين يسافرون إلى الخارج سنويا بين 250 و300 ألف، مشيراً الى أن تركيا لا تزال تتصدر الوجهات المفضلة نظرًا لقربها وكلفتها المنخفضة. وقال: "أما هذا العام، فشهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين إلى شرم الشيخ، رغم الحرارة المرتفعة هناك في الصيف، وذلك بسبب انخفاض كلفة السفر اليها".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

جان عبود

مطار رفيق الحريري الدولي

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