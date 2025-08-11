أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم

2025-08-11 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم
2min
وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم

 كتب وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط عبر حسابه على منصة "اكس":  "التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أو بالمقارنة مع دول أخرى. في الواقع، شهد التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا ملحوظًا.

‏وبطبيعة الحال، ونظرًا لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإن التضخّم المحلي يتأثّر بضعف الدولار الأميركي مؤخرًا و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا.

‏هناك تفسير آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و2023. فعلى سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجيًا إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية.

‏مع ذلك، فإن أياً من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم. هناك مشكلة هيكلية يجب معالجتها.

‏في وزارة الاقتصاد، نأخذ على محمل الجدّ تفويضنا في مجال "حماية المستهلك". ورغم محدودية مواردنا، فقد نفّذ مفتشو الوزارة منذ بداية العام 16,400 عملية تفتيش، أسفرت عن نحو 530 إجراءً قانونيًا. ونحن ندرك تمامًا أن المطلوب أكبر بكثير، وسنواصل العمل بلا كلل.

‏إن الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم، ونحن نعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار".

‏والأهم، أننا نؤمن بأن العلاج الحقيقي للتضخّم هو تضخّم أفضل وأكثر صحّة. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة التفعيل الكامل لقانون المنافسة، وهو جهد متكامل يتطلّب إنشاء إدارة جديدة بالكامل".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


اقتصاد

الاقتصاد:

الشفافية

الأسعار

المعايير

المرجعية

أساسيان

مكافحة

التضخّم

LBCI التالي
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
ارتفاع درجات الحراراة يوازي بداية أزمة غذائيّة عالميّة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-23

التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-09

لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع محاربة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-18

جلسة للجنة الاقتصاد مع الحوت: بحث في أسعار شركة الميدل إيست وتذاكر السفر

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-25

أ.ف.ب عن وزير خارجية ماليزيا: الفظائع التي ترتكب في غزة تعكس ازدواجية المعايير تجاه معاناة الفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
11:34

جابر وقع مع الصدي مرسوم إبرام قانون قرض الكهرباء: لدى الصندوق الكويتي النية لإصلاح المشاريع المتضررة من الحرب

LBCI
اقتصاد
2025-08-11

وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-08

ارتفاع درجات الحراراة يوازي بداية أزمة غذائيّة عالميّة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
08:49

مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
08:40

سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته

LBCI
صحة وتغذية
08:30

للحفاظ على صحتكم وتحسين جودة النوم... تجنبوا تناول الطعام بعد هذا الوقت!

LBCI
أخبار دولية
08:26

مقتل تسعة جنود باكستانيين بهجوم في بلوشستان

LBCI
أخبار لبنان
08:22

وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة

LBCI
منوعات
2025-08-09

في الأسبوع الـ38 من حملها... رفضت حضور زوجها حفل توديع عزوبية لكن ما حصل لاحقاً قلب حياتها!

LBCI
أخبار دولية
2025-04-25

بلومبرغ: الصين تدرس إعفاء بعض البضائع الأميركية من الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-08

كأس آسيا في كرة السلة: فوز أستراليا على لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان

LBCI
آخر الأخبار
07:40

لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات

LBCI
آخر الأخبار
07:30

اطلاق التطبيق السياحي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:30

لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه

LBCI
أخبار دولية
13:55

الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل

LBCI
أخبار دولية
13:31

مذيعو أخبار من صنع الـAI

LBCI
أخبار دولية
13:31

الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان

LBCI
أخبار دولية
13:19

رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..

LBCI
فنّ
14:33

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
منوعات
15:20

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 12-8-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More