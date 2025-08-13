أخبار
اقتصاد
تعميم لوزير المالية... هذا ما طلبه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية
2025-08-13 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
0
min
تعميم لوزير المالية... هذا ما طلبه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي:
1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة.
2- إيداع وزارة المالية العمليات الملغاة كافة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.
وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.
ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة من دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
ياسين
شركات تحويل الأموال
المصارف التجارية
التالي
بساط: منحة كويتية بقيمة ١.٥ مليون دولار لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
السابق
