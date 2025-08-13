تعميم لوزير المالية... هذا ما طلبه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي:



1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة.



2- إيداع وزارة المالية العمليات الملغاة كافة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.



وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.



ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة من دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة.