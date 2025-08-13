أخبار
اقتصاد
بساط: منحة كويتية بقيمة ١.٥ مليون دولار لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة
2025-08-13
شارك
0
min
بساط: منحة كويتية بقيمة ١.٥ مليون دولار لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع الصندوق الكويتي، تفعيل منحة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب.
وأكد أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة.
وشدّد وزير الاقتصاد على أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، ويترجم التزام الكويت الدائم بالوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، خصوصا في الملفات الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين مباشرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
عامر بساط
منحة
الكويت
إهراءات
التالي
تعميم لوزير المالية... هذا ما طلبه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
السابق
