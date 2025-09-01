لاغارد تحذر من "خطر بالغ" في حال سيطرة ترامب على السياسة النقدية الأميركية

حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين من خطر على الولايات المتحدة والعالم، في حال سيطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السياسة النقدية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.



ويسعى ترامب إلى إقالة الحاكمة في مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ليزا كوك، في خطوة يرى منتقدون أنها تهدف إلى أن تكون الغالبية في المجلس مؤيدة لدعواته لخفض أسعار الفائدة.



وقالت لاغارد في تصريحات لإذاعة راديو كلاسيك الفرنسية إنه سيكون "من الصعب جدًا على ترامب أن يستقطب بشكل كامل الأغلبية في هيئة صنع السياسات في بنك الاحتياطي الفدرالي".



وأضافت" "إذا نجح في ذلك، فسيشكل خطرًا بالغًا للغاية على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي".



ورأت لاغارد أن سياسة المصرف المركزي تؤثر بطبيعة الحال على استقرار الأسعار وتهدف إلى ضمان توظيف "أفضل"، محذرةً من أنه "في حال استندت هذه السياسة الى إملاءات هذا أو ذاك... سيكون توازن الاقتصاد الأميركي، وبالتالي تأثيرات ذلك على العالم أجمع، موضع قلق بالغ".