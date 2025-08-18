أخبار
اقتصاد
وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
2025-08-18 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
2
min
وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
كشف وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي سيتم في الأيام القليلة المقبلة، بعد تفويض مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على القرض.
وعرض الوزير جابر لمشاريع البدء بإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حميه، حيث أطلعه على المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة، حيث تم تخصيص 200 مليار ليرة لبنانية للضاحية الجنوبية و600 مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضررة.
وكان جابر التقى اليوم رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، وبحث معه في موازنة الهيئة واحتياجاتها، كما عرض للبرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها.
واستقبل سفير لبنان الجديد لدى فرنسا ربيع الشاعر وتم استعراض للدور الذي يمكن أن تضطلع به السفارة في مجالات تشجيع المستثمرين لتوظيف استثماراتهم في لبنان وسبل تفعيل النشاط الدبلوماسي - الاقتصادي بين لبنان وفرنسا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
