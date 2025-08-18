أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة

2025-08-18 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
2min
وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة

كشف وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي سيتم في الأيام القليلة المقبلة، بعد تفويض مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على القرض.

وعرض الوزير جابر لمشاريع البدء بإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حميه، حيث أطلعه على المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة، حيث تم تخصيص 200 مليار ليرة لبنانية للضاحية الجنوبية و600 مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب للمباشرة برفع الأنقاض في باقي المناطق المتضررة.

وكان جابر التقى اليوم رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، وبحث معه في موازنة الهيئة واحتياجاتها، كما عرض للبرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها.

واستقبل سفير لبنان الجديد لدى فرنسا ربيع الشاعر وتم استعراض للدور الذي يمكن أن تضطلع به السفارة في مجالات تشجيع المستثمرين لتوظيف استثماراتهم في لبنان وسبل تفعيل النشاط الدبلوماسي - الاقتصادي بين لبنان وفرنسا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

ياسين جابر

قرض

إعادة الإعمار

البنك الدولي

LBCI التالي
كركي: بالأرقام تقديمات الضمان الصحية تؤشر إلى بداية حقيقية في مسار التعافي
S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-05-28

جابر بحث مع وفد البنك الدولي في التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

رسامني بحث مع وفدين من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي سبل إعادة الإعمار وعملية الإصلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

وزير المالية يعلن خطوات لتصحيح رواتب المتقاعدين وإعادة إعمار البنى التحتية وإعداد موازنة 2026

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-25

سلام رحّب بموافقة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان: خطوة أساسية في إعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:48

كركي: بالأرقام تقديمات الضمان الصحية تؤشر إلى بداية حقيقية في مسار التعافي

LBCI
اقتصاد
2025-08-16

S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
2025-08-14

قزي يطالب بعقد اجتماع طارئ لمعالجة تأخير إنجاز معاملات البضائع في مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
2025-08-14

الأوضاع المالية في اجتماع للرئيس عون مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
أخبار دولية
14:11

ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
أخبار دولية
13:49

زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
فنّ
2025-08-11

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-16

الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

LBCI
خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
أخبار لبنان
14:20

بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025

LBCI
خبر عاجل
05:58

براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
02:53

براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More