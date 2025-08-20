أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

بيان لوزير المالية يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية

2025-08-20 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لوزير المالية يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية
2min
بيان لوزير المالية يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية

أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانا يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية. وجاء فيه:
"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيّما المادتين 13 و16 منه،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 203/2024-2025 تاريخ 3/6/2025)،
يقرر ما يأتي: 
المادة الأولى: تتخذ أساساً لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني العقود والإتفاقيات الخاضعة.
المادة الثانية: تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه, وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجباً على الزيادة فقط.
المادة الثالثة: لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض, حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.
المادة الرابعة: تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع, إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر.
المادة الخامسة: إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاماً وبنوداً غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقاً للأسس القانونية الخاصة بها.
المادة السادسة: يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

لوزير

المالية

يتعلق

بتوجب

الطابع

المالي

النسبي

العقود

والملاحق

التعديلية

LBCI التالي
شقير من قصر بعبدا: نحن متفائلون بالوضع الاقتصادي... واستثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-07-26

كتاب من وزير المالية إلى مجلس الكتاب العدل يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي

LBCI
اقتصاد
2025-07-03

وزارة المالية: وجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال املاك عمومية واستثمار أو تعبئة المياه سنويا

LBCI
أخبار دولية
2025-05-27

إدارة ترامب ستنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد

LBCI
اقتصاد
2025-07-26

بيان لوزارة المالية... وهذا ما جاء فيه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:49

عيد يحذّر من توسّع الغش في بيع اللحوم: تراجع استيراد اللحوم الحية بين 70 و80% والأسعار على حالها

LBCI
اقتصاد
06:22

شقير من قصر بعبدا: نحن متفائلون بالوضع الاقتصادي... واستثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

٢٥٠ مليون دولار من البنك الدولي وجهتها رفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
عالم الطبخ
10:00

فيليه لحم البقر المشوي وغراتان البطاطا... مائدة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
09:54

العثور على مظليّ سقط إضطراريّاً في البحر قبالة جونية وحالته حرجة جدًا

LBCI
فنّ
09:42

انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي

LBCI
أخبار دولية
09:38

السلطة الفلسطينية: مخطط E1 الاستيطاني يحوّل الضفة الغربية إلى "سجون" ويقطع أوصالها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:44

البيت الأبيض يطلق حسابه على تيك توك

LBCI
عالم الطبخ
2025-08-19

شاورما اللحمة... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2025-08-19

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
أخبار دولية
01:58

سانا: وزير الخارجية السوري إلتقى وفدًا إسرائيليًا في باريس لبحث خفض التصعيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

سلسلة إجتماعات في باريس... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
07:53

العشائر العربية من السراي: قرار حصر السلاح محطة مفصلية في مسار بناء الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

جولة لوزيرة الشؤون الإجتماعية في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
06:15

البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب

LBCI
أخبار لبنان
05:11

بساط إجتمع مع أصحاب المولدات وممثلين عن الوزارات المعنية: الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها الضابط للإقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
03:16

كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة

LBCI
أخبار لبنان
03:13

البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين

LBCI
أخبار لبنان
16:14

وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:48

وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا

LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
03:47

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
حال الطقس
03:08

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
16:33

براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

LBCI
أمن وقضاء
14:00

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More