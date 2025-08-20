شقير من قصر بعبدا: نحن متفائلون بالوضع الاقتصادي... واستثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بعد لقائه رئيس الجمهورية من قصر بعبدا:
- هنأت فخامة الرئيس على الجهود الجبارة وحكمته في إدارة الملفات الوطنية.
- نشهد تحسناً ملحوظاً هذا الصيف، مع صيفية جيدة وحركة اقتصادية ناشطة.
- مطار بيروت يشهد حركة غير مسبوقة منذ سنوات.
- هناك… pic.twitter.com/YoCJFec1jo
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 20, 2025
