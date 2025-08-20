شقير من قصر بعبدا: نحن متفائلون بالوضع الاقتصادي... واستثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنه هناك حضورا عربيا كبيرا في لبنان، آملا بعودة الأشقاء السعوديين قريباً.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قصر بعبدا: "نشهد تحسناً ملحوظاً هذا الصيف، مع صيفية جيدة وحركة اقتصادية ناشطة".



وأشار الى أن مطار بيروت يشهد حركة غير مسبوقة منذ سنوات.



ولفت الى أن "استثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور، ويجب أن يكون القطاع المصرفي قوياً إلى جانبنا".



وقال: "نحن متفائلون بالوضع الاقتصادي وبالقوانين الإصلاحية التي ستعزز النمو". وأضاف: "هنأت الرئيس عون على الجهود الجبارة وحكمته في إدارة الملفات الوطنية".