أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

2025-08-26 | 02:18
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
0min
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة لبنانية والمازوت ألف ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 26 ألف ليرة، وأصحبت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: مليون و444 ألف ليرة

- البنزين 98 أوكتان: مليون و484 ألف ليرة

- المازوت: مليون و320 ألف ليرة

- الغاز: مليون و33 ألف ليرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

البنزين

والمازوت

وانخفاض

الغاز

خلف: الجو العام الجديد الذي بدأ يتشكّل يلاقي ما تعمل عليه جمعية المصارف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-06-13

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-29

ارتفاع سعر البنزين والمازوت..واستقرار سعر الغاز

LBCI
اقتصاد
2025-07-04

انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...

LBCI
اقتصاد
2025-06-20

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:09

خلف: الجو العام الجديد الذي بدأ يتشكّل يلاقي ما تعمل عليه جمعية المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-24

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
اقتصاد
2025-08-22

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
2025-08-21

ارتفاع حاد في أسعار الوقود بعد هجمات أوكرانية على مصاف روسية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
04:05

الخارجية الإيرانية تعبر عن القلق من تداعيات تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات

LBCI
آخر الأخبار
03:56

الخارجية الإيرانية: خطوطنا الحمر في مفاوضات جنيف اليوم هي مصالح إيران الوطنية وإقتصادها

LBCI
آخر الأخبار
03:56

الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات

LBCI
آخر الأخبار
03:56

الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية وأخلاقية لتفعيل آلية إعادة العقوبات

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نادي قضاة لبنان: نهيب بوسائل الإعلام عدم التعرض لأي قاضٍ وانتظار نتيجة التحقيقات في اي ملف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-25

أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

LBCI
خبر عاجل
10:53

الشيخ نعيم قاسم: ألزموا إسرائيل وقفوا ولا تقولوا "ضاغطين علينا" فمن طلب منكم التصدّي وأنتم لستم أهل التصدّي ولا تخافوا على "الكراسي" فلن يجدوا أفضل منكم

LBCI
أخبار دولية
2025-07-05

مسؤول في تكساس: قتلى جراء فيضانات مفاجئة ضربت مناطق خارج مدينة سان أنطونيو

LBCI
خبر عاجل
2025-08-24

رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات براك وأورتاغوس... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
09:04

الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..

LBCI
أمن وقضاء
07:10

الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية

LBCI
أخبار لبنان
04:49

إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"

LBCI
خبر عاجل
10:34

الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات

LBCI
صحف اليوم
00:10

سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More