إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة لبنانية والمازوت ألف ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 26 ألف ليرة، وأصحبت الأسعار على الشكل التالي:



- البنزين 95 أوكتان: مليون و444 ألف ليرة



- البنزين 98 أوكتان: مليون و484 ألف ليرة



- المازوت: مليون و320 ألف ليرة



- الغاز: مليون و33 ألف ليرة