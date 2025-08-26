الأخبار
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
2025-08-26
وقّع وزير المالية ياسين جابر مع المدير الإقليميّ للبنك الدوليّ جان كريستوف كاريه قرضًا مقدمًا من البنك بقيمة 250 مليون دولار مخصصًا لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وقال جابر: "أمس كان هناك اجتماع في السراي الحكوميّ برئاسة الرئيس نواف سلام للجنة إعادة الإعمار وقد اتخذت عدة قرارات، والقرض اليوم هو مبلغ أساسيّ، لكن اتخذت أيضًا خطوات أخرى بالنسبة لمساهمة الخزينة في إعادة الإعمار وبالنسبة لمساعدات أخرى تأتي من دول شقيقة وصديقة كالعراق الذي قدم 20 مليون دولار كبداية".
وأوضح أنّ القرض الموقّع اليوم هو مبلغ تأسيسيّ لإنشاء صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.
ولفت إلى أنّ فرنسا ستساهم بــ75 مليون يورو.
وشدد جابر على أنّ هذا القرض مخصص للبنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات وكل أنواع القطاعات التي تضررت في المناطق المختلفة خلال الحرب الأخيرة.
ثم تحدث المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه فقال: "سيمول قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار المرحلة الأولى من برنامج LEAP . وسيمكّن هذا الدعم الحكومة من بدء إعادة الإعمار والقيام بالاستثمارات الأكثر إلحاحاً خلال الأشهر الـ 18 إلى ألـ 24 المقبلة - لمساعدة السكان النازحين على العودة، وتمكين المؤسسات من إعادة فتح أبوابها، والحفاظ على فرص العمل وخلقها، واستعادة الخدمات الأساسية للمجتمعات".
وأعلن أنّه سيتم تنفيذ LEAP من قبل مجلس الإنماء والإعمار تحت التوجيه الاستراتيجي لمكتب رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارات مختلفة على مستوى مجلس الوزراء.
كما اعلن أنه ستكون لوزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع، كما ستتولى وزارة البيئة الإشراف على الجوانب البيئية، بما في ذلك إدارة الركام.
وأشار إلى أنّه خلال إعداد المشروع، اتخذت الحكومة اللبنانية تدابير إصلاحية حاسمة لضمان الجهوزية للمباشرة بتنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة فور إقراره من قبل مجلس النواب.
وأوضح أنّ هذه التدابير تشمل تعيين مجلس إدارة كامل لمجلس الإنماء والإعمار واعتماد إجراءات إدارية مبسطة وعملية في آليات اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في تنفيذ مشاريع الطوارئ.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
