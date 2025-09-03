جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي.



وفي نهاية الاجتماع، أعلن كنعان أن" النقاش كان غنياً وتخلله استعراض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، ولاسيما لجهة تداعيات الانهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل".



وأشار الى أنه "تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصور مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم".