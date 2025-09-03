الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
2025-09-03 | 08:25
مشاهدات عالية
شارك
0
min
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن كنعان أن" النقاش كان غنياً وتخلله استعراض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، ولاسيما لجهة تداعيات الانهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل".
وأشار الى أنه "تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصور مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لجنة المال
ابراهيم كنعان
إقتراح قانون
تعويضات
نهاية الخدمة
الضمان الإجتماعي
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:22
جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال التأمت لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعيّ
آخر الأخبار
04:22
جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال التأمت لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعيّ
0
أخبار لبنان
2025-06-24
كنعان بعد جلسة لجنة المال: إستكمال النقاش غدًا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة
أخبار لبنان
2025-06-24
كنعان بعد جلسة لجنة المال: إستكمال النقاش غدًا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة
0
أخبار لبنان
2025-07-08
إصلاحات في صندوق الضمان: تحسين عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة في حال الوفاة
أخبار لبنان
2025-07-08
إصلاحات في صندوق الضمان: تحسين عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة في حال الوفاة
0
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:50
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
اقتصاد
07:50
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
0
اقتصاد
2025-09-02
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
2025-09-02
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
0
اقتصاد
2025-09-02
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-02
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-09-02
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
2025-09-02
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
11:54
ماكرون وزيلينسكي وقادة أوروبيون سيتحدثون الى ترامب بعد القمة بشأن أوكرانيا الخميس
فنّ
11:43
ندى أبو فرحات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة... رقص وأجواء فرحة (فيديو)
أخبار دولية
11:33
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران معها بعد الهجوم الإسرائيلي
آخر الأخبار
11:33
عون مستقبلًا المديرة العامة لمنظمة الأونيسكو أودري أزوليه: لبنان ملتزم بالعمل مع المنظمة لحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية اللبنانية
آخر الأخبار
11:32
الإليزيه: الإتصال الهاتفي مع ترامب سيجري بعد انتهاء إجتماع تحالف الراغبين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-25
توقيع قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار في لبنان غدًا في وزارة المالية
أخبار لبنان
2025-08-25
توقيع قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار في لبنان غدًا في وزارة المالية
0
خبر عاجل
2025-07-04
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
خبر عاجل
2025-07-04
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2025-08-13
وزارة الصحة: إصابة شخصين بجروح طفيفة في غارة بلدة زبقين - قضاء صور
آخر الأخبار
2025-08-13
وزارة الصحة: إصابة شخصين بجروح طفيفة في غارة بلدة زبقين - قضاء صور
0
آخر الأخبار
11:28
ترامب: أقول لحماس إن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين وليس اثنين أو خمسة أو سبعة والأمور ستتغير بسرعة
آخر الأخبار
11:28
ترامب: أقول لحماس إن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين وليس اثنين أو خمسة أو سبعة والأمور ستتغير بسرعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
0
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
0
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
0
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
0
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
0
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
6
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
7
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
8
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More