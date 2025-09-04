الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم
2025-09-04 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
0
min
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم
اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له، بما في ذلك:
- إصدار إرشادات خاصة تتعلّق بحسن تطبيق القرار رقم ١٨٦/ل.م.ض/٢٠١٨ المتعلّق بعقود الإستشفاء الجماعي.
- إصدار مذكرة إدارية لتعليق منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية السنة الحالية، تمهيداً لإنجاز آلية جديدة متكاملة لترخيص وسطاء التأمين مع مطلع العام الجديد، على أن تستند هذه الآلية إلى معايير الكفاءة والمهنية المعتمدة إقليمياً ودولياً.
- إصدار تعميم يفرض اعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمّنين.
- المباشرة بالخطوات اللازمة لإصدار قرار برفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم.
- المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات ذات الصلة.
وطلب البساط من لجنة مراقبة هيئات الضمان المباشرة الفورية بتنفيذ هذه الإجراءات.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
عامر البساط
التعاميم
قطاع
التأمين
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-02
المستشار الألمانيّ: سأشارك في اجتماع بحث الجهود الرامية لتقديم الدعم الأمنيّ لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-02
المستشار الألمانيّ: سأشارك في اجتماع بحث الجهود الرامية لتقديم الدعم الأمنيّ لأوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-08-16
السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية
أخبار دولية
2025-08-16
السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية
0
آخر الأخبار
2025-08-26
الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات
آخر الأخبار
2025-08-26
الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات
0
آخر الأخبار
2025-08-28
وزير الخارجية الفرنسي: قرار تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية والترويكا الأوروبية عازمة على استغلال فترة الثلاثين يوما المتاحة للدخول في حوار مع إيران
آخر الأخبار
2025-08-28
وزير الخارجية الفرنسي: قرار تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية والترويكا الأوروبية عازمة على استغلال فترة الثلاثين يوما المتاحة للدخول في حوار مع إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-09-03
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
2025-09-03
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
0
اقتصاد
2025-09-03
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
اقتصاد
2025-09-03
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
0
اقتصاد
2025-09-02
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
2025-09-02
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
0
اقتصاد
2025-09-02
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-02
جدول جديد لأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
10:31
ترامب: على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ
آخر الأخبار
10:28
زيلينسكي: الجميع متفق على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام
آخر الأخبار
10:28
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب أبلغ زعماء أوروبيين في اتصال اليوم بضرورة وقف أوروبا شراء النفط الروسيّ
آخر الأخبار
10:27
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب أكد ضرورة ممارسة الزعماء الأوروبيين ضغوطًا اقتصادية على الصين "لتمويلها الحرب الروسية"
آخر الأخبار
10:26
ماكرون: إذا استمرت روسيا في رفض محادثات السلام فستكون هناك عقوبات جديدة بالتنسيق مع أميركا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-06
بمشاركة زوجته وابنه... جاستن بيبر يطرح فيديو كليب أغنية Yukon والجمهور يتفاعل!
فنّ
2025-08-06
بمشاركة زوجته وابنه... جاستن بيبر يطرح فيديو كليب أغنية Yukon والجمهور يتفاعل!
0
أخبار لبنان
2025-07-07
مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري
أخبار لبنان
2025-07-07
مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري
0
أخبار دولية
07:25
السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
أخبار دولية
07:25
السفير الأسترالي غادر طهران... إيران تعلن تخفيض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
0
أمن وقضاء
2025-09-03
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
2025-09-03
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
0
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
0
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
4
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
5
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
6
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
7
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
8
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More