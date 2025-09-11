صندوق النقد الدولي: لبنان سيحتاج إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح

أعلنت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن فريقا من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق.



وأشارت كوزاك خلال إفادة صحفية، الى أن لبنان سيحتاج إلى "دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية".



وأكدت أن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.