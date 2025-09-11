الأخبار
اقتصاد

جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات

2025-09-11 | 08:01
جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات
جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات

أكد وزير المالية ياسين جابر "أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواكبة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وبخاصة وزارة المالية".

وأشار جابر أمام وفد زاره من مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC إلى "أن الدعم الذي يقدمونه ضروري في مستوياته الإدارية والمالية لتسهيل عمل الخبراء المختصين".

وشدد على "إمكانية السعي لتوفير تمويل إضافي عبر شراكات دولية ومنها الى البنك الدولي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".

وأوضح أنه "تم في الاجتماع مناقشة الأولويات المتعلقة بالرقمنة في إدارات الوزارة إضافة الى سبل دعم مديريتي الموازنة والخزينة خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى "أن الاجتماع كان إيجابيا بحيث كان حرص على الاستفادة من خبرات METAC وتطوير مسار التعاون بما يعزز تطوير الإصلاحات ويضمن استدامتها".

لقاء مع Jaques de la Jugie 

كما عقد جابر اجتماع عمل مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي De La Jugie في حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية.

وأعلن أن الإجتماع خصص للبحث في الخطوات والتدابير المتخذة لإرساء التعافي المالي والاقتصادي، مع التطرق الى تحويل خطط الاصلاح الى خطوات تنفيذية ملموسة تترجم بنتائج مباشرة على المواطنين والقطاع الاقتصادي على السواء
 
ولفت الى أنه تم التطرق الى أدوات جديدة لإدارة المال العام وأهمية تفعيل عمل الجمارك وضبط التهريب الى دور التكنولوجيا، إضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع الواقع اللبناني.
 
وشدد جابر على أن "الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات المالية اليومية وتعزيز الشفافية"، وقال:"أن الجانب الفرنسي، أكد "استعداده لمواكبة هذه الجهود عبر توفير الخدمات والتقنيات اللازمة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


