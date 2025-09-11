الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات
2025-09-11 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
2
min
جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات
أكد وزير المالية ياسين جابر "أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواكبة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وبخاصة وزارة المالية".
وأشار جابر أمام وفد زاره من مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC إلى "أن الدعم الذي يقدمونه ضروري في مستوياته الإدارية والمالية لتسهيل عمل الخبراء المختصين".
وشدد على "إمكانية السعي لتوفير تمويل إضافي عبر شراكات دولية ومنها الى البنك الدولي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".
وأوضح أنه "تم في الاجتماع مناقشة الأولويات المتعلقة بالرقمنة في إدارات الوزارة إضافة الى سبل دعم مديريتي الموازنة والخزينة خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى "أن الاجتماع كان إيجابيا بحيث كان حرص على الاستفادة من خبرات METAC وتطوير مسار التعاون بما يعزز تطوير الإصلاحات ويضمن استدامتها".
لقاء مع Jaques de la Jugie
كما عقد جابر اجتماع عمل مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي De La Jugie في حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية.
وأعلن أن الإجتماع خصص للبحث في الخطوات والتدابير المتخذة لإرساء التعافي المالي والاقتصادي، مع التطرق الى تحويل خطط الاصلاح الى خطوات تنفيذية ملموسة تترجم بنتائج مباشرة على المواطنين والقطاع الاقتصادي على السواء
ولفت الى أنه تم التطرق الى أدوات جديدة لإدارة المال العام وأهمية تفعيل عمل الجمارك وضبط التهريب الى دور التكنولوجيا، إضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع الواقع اللبناني.
وشدد جابر على أن "الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات المالية اليومية وتعزيز الشفافية"، وقال:"أن الجانب الفرنسي، أكد "استعداده لمواكبة هذه الجهود عبر توفير الخدمات والتقنيات اللازمة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
التنسيق
الشركاء
الدوليين:
الاصلاح
مسارا
عمليا
تحسين
الخدمات
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-08
إصلاحات في صندوق الضمان: تحسين عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة في حال الوفاة
أخبار لبنان
2025-07-08
إصلاحات في صندوق الضمان: تحسين عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة في حال الوفاة
0
آخر الأخبار
2025-07-09
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار جهود قطر مع الشركاء إقليميًا ودوليًا لخفض التصعيد
آخر الأخبار
2025-07-09
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار جهود قطر مع الشركاء إقليميًا ودوليًا لخفض التصعيد
0
آخر الأخبار
2025-09-02
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الاتصالات أوضاع الوزارة بمديرياتها كافة وأوضاع شركتي الخليويّ بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتطرق البحث إلى مسار تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات
آخر الأخبار
2025-09-02
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الاتصالات أوضاع الوزارة بمديرياتها كافة وأوضاع شركتي الخليويّ بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتطرق البحث إلى مسار تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات
0
آخر الأخبار
2025-08-01
وزير الخارجية السوري: نريد بناء علاقات مع جميع الشركاء الدوليين المحليين والإقليميين
آخر الأخبار
2025-08-01
وزير الخارجية السوري: نريد بناء علاقات مع جميع الشركاء الدوليين المحليين والإقليميين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:13
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
اقتصاد
05:13
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
0
اقتصاد
2025-09-09
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
2025-09-09
أسعار جديدة للمحروقات...
0
اقتصاد
2025-09-08
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
2025-09-08
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
0
اقتصاد
2025-09-08
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
اقتصاد
2025-09-08
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
10:05
مرتينوس زار "وطن الإنسان": شراكة على درب العدالة وبناء الدولة
أخبار دولية
10:02
السلطات الأميركية: عثرنا على السلاح المستخدم في اغتيال كيرك ولدينا "فيديو جيد" للمشتبه به
آخر الأخبار
09:57
الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه جرافة في عيترون - مفرق المغاريق
أخبار لبنان
09:50
"لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 من منظور جندري
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-09
الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-09
الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-10
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-09-10
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
أخبار لبنان
09:06
بو صعب ترأس اجتماع فرعية اللجان المكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخاب: أي قانون سيصدر يجب أن يحظى بالتوافق الوطني
أخبار لبنان
09:06
بو صعب ترأس اجتماع فرعية اللجان المكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخاب: أي قانون سيصدر يجب أن يحظى بالتوافق الوطني
0
أخبار دولية
09:13
السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7,3 مليار يورو للفترة 2026-2027
أخبار دولية
09:13
السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7,3 مليار يورو للفترة 2026-2027
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
0
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
أخبار لبنان
07:18
شهيب: التعليم الرسمي أمام أزمة غير مسبوقة مع اقتراب العام الدراسي الجديد
0
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
أخبار لبنان
07:02
كرامي بعد لقائه بري: الأمور تسير إيجابياً وبالمسار الصحيح بفضل حكمة الرئيس بري
0
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
أخبار لبنان
06:44
إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا… شحادة: خطوة لنقل لبنان إلى عصر الاقتصاد الرقمي
0
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
أخبار لبنان
05:46
طوني فرنجيه من بعبدا : لدى الرئيس عون جدية وصدقية في نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة البناء
0
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
آخر الأخبار
05:45
سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
0
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
أخبار لبنان
03:08
لودريان في لبنان... هذه تفاصيل زيارته
0
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
أخبار لبنان
02:11
كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
0
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
أخبار دولية
00:10
ترامب يعتبر تشارلي كيرك "شهيد الحقيقة والحرية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
2
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
3
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
4
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
خبر عاجل
08:05
حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على الأراضي السورية
5
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
خبر عاجل
10:55
قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
6
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
أمن وقضاء
04:36
قوى الامن: توقيف مهرِّبَين من الجنسية النيجيرية تابعين لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
7
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
أخبار دولية
16:39
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
8
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
16:14
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More