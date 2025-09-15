الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل!

2025-09-15 | 04:04
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل!
0min
فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل!

كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "إكس": "توضيحاً لما صرّح به وزير المالية الصديق ياسين جابر في حديث تلفزيوني البارحة، فإن القانون الذي قدمته تحت عنوان "حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل أموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة فرقاء هم المصارف، البنك المركزي والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع الذهب. فإقتضى التوضيح".

وأرفق البستاني المنشور بمقطع فيديو مقتطع من آخر مقابلة تلفزيونية أجراها يوم الخميس 4 أيلول.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

فريد البستاني

القانون

أموال

المودعين

الذهب

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

فريد البستاني: أعيدوا الودائع كأموال نقدية فقط لا غير

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-09-12

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
اقتصاد
2025-09-11

صندوق النقد الدولي: لبنان سيحتاج إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح

LBCI
اقتصاد
2025-09-11

جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
آخر الأخبار
07:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقصف برج الغفري في مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:29

روبيو من القدس: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

LBCI
منوعات
07:21

خبير في فن الإلقاء يكشف: هذه العبارة المؤلفة من 3 كلمات تجذب انتباه الجمهور فورًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-05-29

يارا تستعد لإصدار الأغنية الأولى من ألبومها اللبناني الجديد

LBCI
آخر الأخبار
06:50

الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
فنّ
04:00

"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

لقاء بين رجي ونظيره القطري...

LBCI
آخر الأخبار
00:03

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More