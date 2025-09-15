فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل!

كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "إكس": "توضيحاً لما صرّح به وزير المالية الصديق ياسين جابر في حديث تلفزيوني البارحة، فإن القانون الذي قدمته تحت عنوان "حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل أموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة فرقاء هم المصارف، البنك المركزي والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع الذهب. فإقتضى التوضيح".



وأرفق البستاني المنشور بمقطع فيديو مقتطع من آخر مقابلة تلفزيونية أجراها يوم الخميس 4 أيلول.