فريد البستاني: بيع الذهب مستحيل!

توضيحاً لما صرّح به وزير المالية الصديق ياسين جابر في حديث تلفزيوني البارحة .
إن القانون الذي قدمته تحت عنوان " حماية الودائع بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام بعمل القطاعين المالي والمصرفي" هدفه اعادة كامل اموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق… pic.twitter.com/YVVluhjFXs
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 15, 2025
