عبود: سنطلق آلية متطورة لمكافحة الغش في قطاع السياحة والسفر

عقدت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة رئيسها جان عبود جمعية عمومية في مقر النقابة، جرى في خلالها مناقشة مواضيع أساسية تتعلق بالنقابة فضلاً عن تقييم موسم الصيف ومتطلبات المرحلة المقبلة على مستوى السياحة والسفر.



ونوه عبود بشجاعة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، وإصرارهم على الصمود خدمة للبنان واللبنانيين، في خلال الأحداث الأليمة التي مر بها لبنان والتي طالت بشكل مباشر وأساسي قطاع السفر في لبنان، داعياً أعضاء النقابة للعمل سوياً في إطار النقابة للدفاع عن القطاع وتطويره وتفعيل دوره في النشاط السياحي في لبنان.



وأعلن أن موسم السياحة في الصيف وعلى الرغم من إنطلاقته المتأخرة، حقق نجاحاً كبيراً، مشدداً على أنه أمامنا المزيد من العمل لإعادة أرقام الوافدين من الدول الخليجية الى ما كانت عليه قبل العام 2011 ومن أوروبا الى ما قبل العام 2019.



كما شدد عبود على أن النقابة تعمل بجهد كبير لمواكبة المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان، من خلال إعادة تأهيل وتطوير الكادر البشري العامل في القطاع لمواكبة التطورات الحاصلة في عالم السياحة والسفر على المستوى العالمي ولسد النقص الناتج عن هجرة الكثير من العاملين في القطاع خلال الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان.



وأشار الى أن النقابة ستعلن قريباً عن آلية جديدة ستعتمد بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الغش في قطاع السفر، كما ستعلن قريباً أيضاً عن المشاركة في معارض عالمية للسياحة والسفر، لجذب سياح أجانب الى لبنان.



وناقش المجتمعون المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية وجرى إقرارها.