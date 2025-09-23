ارتفاع في أسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ألفي ليرة لبنانية والبنزين 98 أوكتان ألف ليرة لبنانية والمازوت 5 آلاف ليرة لبنانية وقارورة الغاز 39 ألف ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- البنزين 95 أوكتان: مليون و495 ألف ليرة لبنانية



- البنزين 98 أوكتان: مليون و534 ألف ليرة لبنانية



- المازوت: مليون و375 ألف ليرة لبنانية



- الغاز: مليون و68 ألف ليرة لبنانية.