الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

بو نادر: الصناعات الغذائية أولى في التصدير بفضل السمعة والجودة

2025-09-23 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بو نادر: الصناعات الغذائية أولى في التصدير بفضل السمعة والجودة
4min
بو نادر: الصناعات الغذائية أولى في التصدير بفضل السمعة والجودة

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر أنّ كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة مرتفعة في لبنان لأسباب عدّة، منها ما هو مرتبط بارتفاع سعر المواد الأوّلية المستوردة، ومنها بسبب ارتفاع كلفة عناصر الانتاج في لبنان، ولا سيّما الطاقة والخدمات والبنى التحتيّة غير المؤمّنة بشكل كامل، فيحتاج الصناعي إلى وسائل وموارد خدماتيّة رديفة لتأمين حاجاته التشغيليّة". 

وأوضح في بيان، أنّ ارتكاز الصناعات الغذائيّة الأساسي يقوم على تكلفة ثابتة للمواد الأوّلية والخدمات، لكنّها لم تعد موجودة للأسف، وبالتالي لم يعد مسيطَراً عليها كسعر المازوت والكهرباء والمياه وكلفة تخليص البضائع على المرفأ على سبيل المثال لا الحصر.

ودعا إلى التفكير بشكل أكثر شموليّة والى التكاتف بين جميع الوزارات والمسؤولين أنفسهم وبينهم وبين القيّمين على القطاع الخاص، واعتماد سياسات المواءمة، وتبنّي رؤىً تنفيذيّة، وإلّا يصبح الاستمرار والتقدّم أكثر صعوبة كي لا أقول مستحيلاً.

واعتبر أنّ التعاقد الزراعي - الصناعي ضروري ومهم لتطوير الصناعات الغذائية والزراعية وتحديثها.

وشجّع على اعتماد الصناعات الدائريّة، مشيرا الى أنها تخلق فرصاً إقتصادية جديدة وتحدّ من الهدر وتحوّل سلعاً زراعية قابلة للتلف إلى سلع مصنّعة ذات صلاحية طويلة الأمد، كما تتميّز بقيمة مضافة عالية وتؤمّن فرص عمل جديدة.

وشرح أنّ السيطرة على الهدر عبر إدارته تؤدي الى وِفْرٍ، وبالتالي إلى خفض سعر السلعة، الأمر الذي يرفع قدرة الصناعي الانتاجيّة والتنافسيّة في الداخل والخارج. وكلّما ارتفع حجم التصدير واستوفينا ثمن المبيعات بالعملات صعبة، كلّما خفّضنا العجز في الميزان التجاري.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بالدياسبورا اللبنانية المنتشرة في دول العالم، والتي تساهم في استهلاك السلعة وانتشارها من ناحية، والقادرة والراغبة في الاستثمار في لبنان فور توفير البيئة الحاضنة سياسياّ وأمنياّ واقتصادياً وتشريعياً."

وقال: "نحن كصناعيين، لدينا ملء الثقة أيضاً بقدراتنا على مواجهة التحدّيات والاعتماد على أنفسنا، وعلى وقوف الدولة إلى جانبنا، بمعنى حمايتنا من المنافسة غير المشروعة ومن الاغراق ومن السلع غير المستوفية المواصفات. أعتبر هذه المعوقات بمثابة أعباء ثقيلة على ظهر الصناعي تمنعه من الوقوف والسير والتقدّم ناهيك عمّا أصبح معروفاً من المشاكل والأكلاف الباهظة التي لم يعد الصناعي قادراً على تحمّلها. ويُضاف إلى العوائق عدم وجود مناطق صناعيّة مخصّصة ومجهّزة ببنى تحتية ملائمة، وغياب كلّي لدور المصارف التي لم تعد تسلّف إلّا بفوائد باهظة لا يمكن سدادها، ومصادرة أموال المودعين، وذوبان الطبقة المتوسّطة".

وأضاف: "كصناعات غذائيّة، تهمّنا الأسواق المحليّة والخارجيّة. واستحصلنا من الاتّحاد الاوروبي عبر جمعيّة Fair Trade على دعم مخصّص للمشاركة في معرضّين خارجيّين اثنين. كما نجحنا في تثبيت علاماتنا التجاريّة في نقاط البيع اللبنانية والعالميّة، بفضل السمعة التي اكتسبتها سلعنا ومنتجاتنا عبر مرور الزمن، والمتمتّعة بالمواصفات ومعايير الجودة الدوليّة. وهكذا وعبر شعار "صُنع في لبنان" تمكّنا من المنافسة. ونفتخر بحلول الصناعات الغذائيّة في طليعة الصناعات الوطنية المصدَّرة بنسبة تفوق الخمسة وعشرين بالماية".

وانتقد بو نادر الاتّفاقيات الاقتصادية الدولية التي وقّع لبنان عليها، ولم تكن لصالحه، داعيا إلى مراجعتها وتعديلها والغاء كلّ اتفاقية مجحفة بحقّ الاقتصاد الوطني، والتوجّه بالتالي نحو محادثات ثنائيّة يخرج لبنان منها باتّفاقات عادلة.

وأضاف: "نحن نعلم علم اليقين وجود مشاكل سياسيّة كبيرة ومتراكمة، تولي الدولة والحكومة الأولويّة لمعالجتها. لكنّ المشاكل الاقتصادية متفاقمة ولا تقلّ مخاطرها ولا استفحالها أيضاً. على الدولة والحكومة أن تعالج الملفّين السياسي والاقتصادي بموازاة بعضهما".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

نادر:

الصناعات

الغذائية

التصدير

السمعة

والجودة

LBCI التالي
وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات الخاصة: بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف
ارتفاع في أسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-31

مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

اتحاد "نقابات المخابز والأفران" حذر من "رسائل ابتزاز" لأفران وصناعات غذائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

الصحة أعلنت نتائج الكشف على جودة متممات غذائية...

LBCI
خبر عاجل
2025-07-11

تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:31

وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات الخاصة: بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وفد صندوق النقد يراجع مسار الإصلاحات

LBCI
اقتصاد
2025-09-21

الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
11:11

ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"

LBCI
أخبار لبنان
11:08

رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية

LBCI
صحة وتغذية
11:05

بعد تحذيرات ترامب من ارتباط الباراسيتامول بالتوحد... هل يُعدّ هذا الدواء خيارا آمنا للنساء الحوامل؟

LBCI
أخبار دولية
11:02

ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة

LBCI
أمن وقضاء
11:01

مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-12

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-30

تدابير سير في كفردبيان غدا بمناسبة إقامة سباق للركض

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
فنّ
2025-06-10

بعد رفض دعوى جاستن بالدوني المرفوعة ضدها... بليك ليفلي تخرج عن صمتها للمرة الأولى!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:20

وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري

LBCI
أخبار لبنان
04:26

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More