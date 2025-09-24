كركي: 4174 مليار ل.ل. تقديمات صحية منذ مطلع العام

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة قرارات حملت الأرقام التالية 943 و944 و945، قضى بموجبها دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:



- 55 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)

- 37 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%

- 18 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%



وبموجب هذه القرارات، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 2071 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و198 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي بلغت قيمته 909 مليار، وكذلك التقديمات الفرديّة التي تقدّر ب 996 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد تجاوز ال 4174 مليار ل.ل.



ودعا كركي كافّة الجهات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة ليتّم تسديدها بالسرعة اللازمة وفقاً للآليّات المتّبعة مؤكّداً أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ التدابير الرادعة كافة من إنذارات أو وقف السلف الماليّة أو فسخ العقود والادعاء الجزائي عندما تدعو الحاجة، للحفاظ على أموال الصندوق وصحّة المرضى المضمونين.