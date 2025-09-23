البستاني يقدّم مشروع قانون لتسوية أوضاع الودائع بالليرة وتحفيز دفع ضريبة الدخل

تقدّم النائب فريد البستاني باقتراح قانون يهدف إلى تسوية أوضاع الودائع بالعملة الوطنية و"إنصاف أصحابها" بحسب ما ورد في الاقتراح.يقوم الاقتراح على تمكين المودعين من استخدام ودائعهم المحتجزة في المصارف لتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة للدولة وفق "سعر صرف خاص" يوازي 20 في المئة من السعر المعتمد في السوق، مع تحديد سقف سنوي لكل مكلف لا يتجاوز 100 ألف دولار أميركي، وتُطبّق هذه الآلية لمدة ثلاث سنوات. على أن تُخصّص الأموال المحصّلة حصراً لتقليص الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية.