رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بيانًا اليوم الجمعة يكشف عن التصنيف الأخير للمرفأ حسب تقرير البنك الدولي لعام ٢٠٢٤، حيث احتل المرتبة ٥٤ عالميًا، وفقًا لمؤشر أداء موانىء الحاويات، معززًا موقعه بين أهم الموانئ العالمية من حيث الكفاءة والتطور اللوجستي.



ويظهر التقرير التقدم المستمر في مسيرة مرفأ بيروت نحو تحسين أدائه وتقديم خدمات متميزة لشركائه والعملاء. ففي عام ٢٠٢٣ كان المرفأ في المرتبة ٨١، بينما كان في عام ٢٠٢٢ في المرتبة ٣٢٣، ما يعكس تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ويبرز قدرة مرفأ بيروت على التقدم عالميًا، مع تعزيز حركة التجارة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.