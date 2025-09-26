"المالية" ذكرت المكلفين بمهلة خفض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب والرسوم

أصدرت وزارة المالية بيانًا ذكرت فيه جميع المكلفين أن مهلة خفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة تنتهي بتاريخ 30/9/2025، وحثت المكلفين المعنيين الاستفادة من هذه التخفيضات من خلال تسديد الضرائب والرسوم، إضافةً إلى الغرامات المخفضة في المهلة المحددة،كما ذكرت بنسب تخفيض الغرامات التي يستفيد منها المكلفون وهي كالتالي:- نسبة 85% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب مستندات التكليف الصادرة بتاريخ سابق لـ 15/11/2022 ضمنًا، مع الإشارة إلى أنه يتعذر قانونًا على وزير المالية تخفيض هذه الغرامات بعد إنتهاء المهلة المبينة أدناه،- نسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب مستندات التكليف الصادرة عن الإدارة الضريبية اعتبارًا من 16/11/2022 ولغاية 15/02/2024،- نسبة 85% على غرامات التحقق و75% على غرامات التحصيل لمستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/2/2024،- نسبة 100% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة باسم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،- نسبة 85 و90% على غرامات التحقق و75% على غرامات التحصيل المتوجبة عن ضريبة الدخل على إيرادات الأسهم الأجنبية."