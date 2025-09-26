الأخبار
اقتصاد
نيويورك تحتضن أكبر مؤتمر لإتحاد المصارف العربية في ١٠ تشرين الأول المقبل
2025-09-26 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
2
min
نيويورك تحتضن أكبر مؤتمر لإتحاد المصارف العربية في ١٠ تشرين الأول المقبل
أعلن إتحاد المصارف العربية عن عقد أكبر مؤتمر مصرفي دولي حول أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة، وذلك بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك وبمشاركة وزارة الخزانة الأميركية.
وكشف الدكتور وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد أن المؤتمر سيعقد في المقر الرئيسي لبنك نيويورك (BNY) في نيويورك يوم الجمعة 10 تشرين الأول 2025، وبمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأمم المتحدة - مجلس الأمن، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وكبرى المصارف الأميركية المراسلة.
وسيناقش "مؤتمر الحوار المصرفي العربي–الأميركي" مستجدات القوانين الأميركية المتعلقة ببرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، ومتطلبات العلاقات مع البنوك المراسلة بما يواكب المعايير والمتغيرات الدولية، والأطر التنظيمية للأصول المشفرة والعملات الرقمية والمدفوعات العابرة للحدود.
وترامنًا مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، يقيم الاتحاد يوم الخميس 16 تشرين الأول 2025 حفل استقبال في فندق JW Marriott في العاصمة واشنطن.
ويهدف هذا الحفل إلى إبراز قوة وتماسك دور القطاع المصرفي العربي في المحافل الدولية، حيث سيحضر هذا الحدث شخصيات مصرفية، عربية وأوروبية وأميركية، وكبار المسؤولين من الصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ووفد رفيع المستوى من اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وسفراء الدول العربية لدى واشنطن.
وسيشكل الحفل فرصة للحوار والتقارب مع المجتمع الدولي في إطار مهني جامع.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
