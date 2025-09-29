"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان

اعلنت وزارة المالية، انها حوّلت كل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان، وبات بإمكان كل المعنيين سحب هذه الرواتب والمعاشات اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاثنين ٢٩ أيلول من مصارفهم الخاصة.