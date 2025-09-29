كركي: 208 مليارات ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اليوم موافقته على دفع مبلغ 208 مليارات ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك ضمن المعاملات المنجزة التي قدّمت إلى الصندوق اخيراً.



وشدّد كركي على أنّ وتيرة الدفع لم تعد تتعدّى الأسبوع الواحد، مشيراً الى ان هذا الامر يعكس حجم الجهد المبذول من قبل إدارة ومستخدمي الصندوق لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الصحيّة للمضمونين.



في المقابل، دعا كركي المستشفيات ومقدّمي الخدمات الصحيّة كافة إلى القيام بواجباتهم كاملةً، والالتزام بالتعرفات الرسميّة المقرّة من الصندوق وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافيّة غير مبرّرة.



كما طلب كركي من المستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها وفق الشروط والمعايير المعتمدة ليصار إلى قبضها من دون أي تأخير.



وحذّر من الاستمرار في إطلاق الاتهامات الباطلة التي لا هدف لها سوى التغطية على المخالفات المرتكبة من بعض المستشفيات والأطبّاء بحق الضمان والمضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة متى دعت الحاجة.





