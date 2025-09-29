الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
قرار لوزير المال بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري
2025-09-29 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
0
min
قرار لوزير المال بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري
أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا يتعلق بـ"تمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة اقفال أمانات السجل العقاري العقاري اعتباراً من تاريخ 19/12/2022 لناحية استثناء بعض العقود العقارية من أحكام قانون موازنة 2022 وتحديد آلية إنجازها.
وجاء في القرار:
"وحيث أنه تعذر على المواطنين انجاز معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بسبب إقفال وحدات الشؤون العقارية اعتباراً من تاريخ 2022/12/19 وعدم قدرة الادارات العامة على العمل طيلة أيام الاسبوع وخلال الدوام الرسمي،
المادة الأولى : لا تطبق احكام قانون موازنة 2022 بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالاطلاع على القيمة التأجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار وذلك فقط بالنسبة للعقارات المبنية المفرزة أقساماً دون العقارات غير المفرزة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لوزير
المال
بتمديد
المهل
المحددة
لإنجاز
المعاملات
العقارية
نتيجة
إقفال
أمانات
السجل
العقاري
التالي
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-30
المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب
أخبار لبنان
2025-07-30
المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب
0
أخبار لبنان
2025-09-15
أبي رميا طلب من وزير المالية تمديد أو إلغاء رسوم المعاملات العقارية العالقة منذ 2021 بسبب الإقفال
أخبار لبنان
2025-09-15
أبي رميا طلب من وزير المالية تمديد أو إلغاء رسوم المعاملات العقارية العالقة منذ 2021 بسبب الإقفال
0
أخبار لبنان
2025-09-24
اجتماع لأمناء السجل العقاريّ: عرضٌ لمختلف الشؤون المرتبطة في الشأن العقاريّ
أخبار لبنان
2025-09-24
اجتماع لأمناء السجل العقاريّ: عرضٌ لمختلف الشؤون المرتبطة في الشأن العقاريّ
0
أخبار لبنان
2025-08-30
خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
أخبار لبنان
2025-08-30
خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:12
كركي: 208 مليارات ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة
اقتصاد
07:12
كركي: 208 مليارات ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة
0
اقتصاد
05:31
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
اقتصاد
05:31
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
14:11
البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
14:06
البيت الأبيض: القادة ناقشوا مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة وآفاق شرق أوسط أكثر أمانًا
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-25
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-25
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير
0
آخر الأخبار
2025-09-22
غروسي: المفاوضات النووية مع إيران تمر "بمرحلة صعبة"
آخر الأخبار
2025-09-22
غروسي: المفاوضات النووية مع إيران تمر "بمرحلة صعبة"
0
آخر الأخبار
2025-09-22
الرئيس التركي: الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بمنح أي امتيازات لأي طائفة أو جماعة
آخر الأخبار
2025-09-22
الرئيس التركي: الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بمنح أي امتيازات لأي طائفة أو جماعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
2
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
3
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
4
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
5
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
6
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More