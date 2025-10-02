الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
2025-10-02 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
0
min
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
أعلن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني في بيان أن حركة الحاويات في المرفأ سجّلت خلال شهر أيلول ٢٠٢٥ ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ٣٥٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تمت مناولة ٨٠،٦٧٦ حاوية نمطية مقابل ٥٩،٧٢٤ حاوية في أيلول ٢٠٢٤.
كما استقبلت محطة الحاويات التي تديرها شركة CMA CGM ٨٠ باخرة خلال الشهر الماضي، في مقابل ٦٩ باخرة في أيلول من العام الماضي، ما يعكس نمواً في حجم النشاط البحري والتجاري للمرفأ.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اقتصاد
بيروت
نوعية:
نمواً
الحاويات
أيلول
التالي
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-01
مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات
أخبار لبنان
2025-08-01
مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات
0
أخبار لبنان
2025-08-12
كركي: اعتماد تقنية الجراحة الروبوتية قفزة نوعية في الطب الجراحي
أخبار لبنان
2025-08-12
كركي: اعتماد تقنية الجراحة الروبوتية قفزة نوعية في الطب الجراحي
0
أخبار لبنان
2025-08-01
تامر: مرفأ طرابلس شهد للمرة الثانية خلال أسبوعين وصول إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم
أخبار لبنان
2025-08-01
تامر: مرفأ طرابلس شهد للمرة الثانية خلال أسبوعين وصول إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم
0
أخبار لبنان
06:46
المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
06:46
المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:50
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول
اقتصاد
06:50
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول
0
اقتصاد
06:33
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
اقتصاد
06:33
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
0
اقتصاد
2025-09-30
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اقتصاد
2025-09-30
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
0
اقتصاد
2025-09-30
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
2025-09-30
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
07:39
أردوغان: نتخذ التدابير جميعها لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأيّ أذى
آخر الأخبار
07:39
أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
صحة وتغذية
07:17
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
أخبار لبنان
07:16
أزمة النفايات في لبنان تعود الى الواجهة مجدداً
أمن وقضاء
07:01
تعميم صورة المفقودة لينا حموده القاسم...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:16
أزمة النفايات في لبنان تعود الى الواجهة مجدداً
أخبار لبنان
07:16
أزمة النفايات في لبنان تعود الى الواجهة مجدداً
0
صحة وتغذية
14:39
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
14:39
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
0
آخر الأخبار
04:12
قعقور للـLBCI: نريد قرارا عسكريا واحدا في حال اتخاذ قرار الحرب والدولة مسؤولة عن حماية المجتمع ويجب أن تقوم بدورها من جديد والسيادة لها شروط وأهمها الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
04:12
قعقور للـLBCI: نريد قرارا عسكريا واحدا في حال اتخاذ قرار الحرب والدولة مسؤولة عن حماية المجتمع ويجب أن تقوم بدورها من جديد والسيادة لها شروط وأهمها الوحدة الوطنية
0
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
2
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
3
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
4
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
5
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
6
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
8
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More