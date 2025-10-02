مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪؜ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول

أعلن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني في بيان أن حركة الحاويات في المرفأ سجّلت خلال شهر أيلول ٢٠٢٥ ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ٣٥٪؜ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تمت مناولة ٨٠،٦٧٦ حاوية نمطية مقابل ٥٩،٧٢٤ حاوية في أيلول ٢٠٢٤.



كما استقبلت محطة الحاويات التي تديرها شركة CMA CGM ٨٠ باخرة خلال الشهر الماضي، في مقابل ٦٩ باخرة في أيلول من العام الماضي، ما يعكس نمواً في حجم النشاط البحري والتجاري للمرفأ.