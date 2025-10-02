الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق

2025-10-02 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
4min
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق

بقلم الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف
 
منذ بداية الأزمة، ظلّت المصارف محوراً للجدل، وكثيراً ما نُظِر إليها وكأنها السبب أو الضحية، أو الاثنين معاً. لكنّ التطوّرات الأخيرة في الخطاب الرسمي بدأت ترسم مساراً مختلفاً، أكثر واقعية ووضوحاً.

فقد صرّح سعادة حاكم مصرف لبنان، الأستاذ كريم سعيد، خلال جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2025، بوضوح لا لبس فيه، قائلاً:
"الأزمة هي أزمة نظامية (Systemic Crisis)، وليست أزمة قطاع مصرفي بحدّ ذاته".
هذا التصريح، الصادر عن المرجعية النقدية الأولى في البلاد، يُعدّ بمثابة إعلان حاسم عن طبيعة الأزمة، ويؤسّس لقراءة جديدة تستوجب حلولاً شاملة تتناول النظام المالي والاقتصادي ككلّ، لا المصارف وحدها.

وفي السياق نفسه، جاء موقف معالي وزير المالية، الأستاذ ياسين جابر، في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد يوم الخميس في 18 أيلول 2025، ليعزّز هذا التوجّه، إذ قال:
"الأزمة الأخيرة اختلفت عن سابقاتها لتشمل كامل النظام المصرفي من خلال انضمام المصرف المركزي إلى عناصر الأزمة، وأصبحت أيضًا أزمة نظام مالي بعد أن اتخذت الحكومة اللبنانية في نيسان 2020 قرارًا بالتوقّف عن سداد ديونها المحرّرة بموجب سندات دولية متداولة بالعملة الأجنبية."
هاتان الشهادتان، الصادرتان عن رأسي السلطتين النقدية والمالية، تضعان حدّاً للجدل الطويل حول تحديد هوية الأزمة. فبعد سنوات من الاتهامات المتبادلة والتفسيرات المتناقضة، أصبحت الصورة واضحة: نحن أمام أزمة نظامية متعدّدة الأبعاد، تتطلّب حلولاً تُشارك فيها كلّ الأطراف، وعلى رأسها الدولة ومصرف لبنان كما والمصارف.
لكنّ الاعتراف بطبيعة الأزمة لا يُغني عن معالجة للأسئلة العالقة. وفي طليعتها:

•ما معيار تراتبية المسؤوليات؟
إنّ الحلّ لا يكمن فقط في الاعتراف بجوهر الأزمة، بل في ترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات عملية تأخذ في الاعتبار الواقع القائم، فتراتبية المسؤوليات لا تبدأ من أسفل الهرم بل من رأسه: الدولة، ثم مصرف لبنان ومن ثم المصارف.
•ما مصير مبلغ 16.5 مليار دولار الذي يعتبره مصرف لبنان ديناً له بذمّة الدولة؟
هذا المبلغ يشكّل عنصراً أساسياً في المعادلة، ويؤثّر مباشرةً على ميزانية مصرف لبنان وقدرته على مواكبة أيّ خطة إنقاذ.
•هل سيتم تطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف؟
هذه المادة تُلزم الدولة قانوناً بإعادة رسملة مصرف لبنان في حال تعرّض لرأسمال سلبي. فهل سيلتزم التشريع المقبل بتطبيقها؟
•أين المصارف اليوم من خطة ردم الفجوة المالية؟

والمصارف التي صمدت طوال السنوات الست الماضية، رغم أصعب الظروف، تُثبت أنها قادرة على النهوض مجدّداً إذا ما توفّرت الإرادة السياسية والنية الصادقة للمعالجة. لكنّ المصارف، في الوقت عينه، تشعر بأنها مستبعَدة عن الجزء الأهم من النقاشات الحاصلة. في هذا السياق، يتم التحضير لمشروع قانون الفجوة المالية حالياً من دون إشراك "فعلي" لجمعية المصارف في الاطّلاع على الصياغات الجارية، إذ تطّلع المصارف على ما يرشح عن هذه التحضيرات من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة التي تُسرَّب إليها الصيغ المقترحة.
إنّ المرحلة الجديدة التي تلوح في الأفق قد تجعل من عام 2026 عام البدء بتنفيذ الحلول النهائية، وإعادة إطلاق القطاع المصرفي على أسس أكثر صلابة، كما وإعادة الحقوق إلى أصحابها ضمن إطار دولة تسعى، أخيراً، إلى إعادة بناء الثقة والمؤسسات. لكنّ المطلوب اليوم يبقى في استكمال هذا التوجّه بشفافية وتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، لكي لا تضيع الفرصة مجدّداً، ولا يُعاد إنتاج الأزمة بثوب جديد.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

التقرير

الشهري

لجمعية

مصارف

لبنان:

نظامية...

الاعتراف

التطبيق

LBCI التالي
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪؜ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-04

الوقفة الشهرية لجمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-02

مخزومي إستقبل وفدًا من جمعية الكشاف المسلم: لتطبيق رسالة الجمعية في خدمة المجتمع والوطن

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته في شأنها سرية وعلى أن ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
06:50

بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول

LBCI
اقتصاد
03:32

مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪؜ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول

LBCI
اقتصاد
2025-09-30

جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

LBCI
اقتصاد
2025-09-30

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
10:26

شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: أعلنّا أنّ هذا حادث إرهابيّ بناء على ما لدينا من معلومات وقوات الشرطة تكثف دورياتها في أنحاء البلاد

LBCI
آخر الأخبار
10:16

البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطًا أحمرَ لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته في شأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
10:04

الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة

LBCI
أخبار دولية
09:53

الشرطة البريطانية تؤكد مقتل المشتبه به في الهجوم أمام كنيس يهوديّ في مانشستر

LBCI
أخبار لبنان
09:43

وزارة المالية : معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3 في المئة على الاستيراد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-23

في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"

LBCI
آخر الأخبار
09:34

الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة

LBCI
أخبار دولية
09:14

ميلوني تنتقد مجددا أسطول المساعدات إلى غزة بعد اعتقال 22 إيطاليا من أفراده

LBCI
حال الطقس
03:03

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

الجيش الإسرائيلي يعترض عدداً من قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:15

المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...

LBCI
أخبار لبنان
08:08

بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين

LBCI
أخبار دولية
06:03

ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي

LBCI
أخبار دولية
05:42

زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"

LBCI
أخبار لبنان
04:20

متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
02:59

"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:12

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
15:05

الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More