الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول
2025-10-02 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
2
min
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول
صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول 2025:
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 4.236 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)
41 بيان جمركي.
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.208 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 689
بيان جمركي.
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.298
بيان جمركي.
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.428 بيان جمركي.
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:
72 بيان جمركي.
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (1) ، مستحضرات تجميل (9)، أدوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (43)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (8)، أدوات طبية (3)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، مفروشات (3)، أجهزة طاقة (1).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 72 بيان جمركي.
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 0 بيان جمركي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
البحوث
الصناعية
أعمال
تقييم
المطابقة
المنتجات
المستوردة
ايلول
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
أخبار لبنان
2025-07-25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
0
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
0
أخبار لبنان
2025-08-30
خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
أخبار لبنان
2025-08-30
خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-25
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
أخبار لبنان
2025-09-25
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:33
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
اقتصاد
06:33
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: أزمة نظامية... من الاعتراف إلى التطبيق
0
اقتصاد
03:32
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
اقتصاد
03:32
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
0
اقتصاد
2025-09-30
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اقتصاد
2025-09-30
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
0
اقتصاد
2025-09-30
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
2025-09-30
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
10:26
شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: أعلنّا أنّ هذا حادث إرهابيّ بناء على ما لدينا من معلومات وقوات الشرطة تكثف دورياتها في أنحاء البلاد
آخر الأخبار
10:16
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطًا أحمرَ لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته في شأن غزة
أخبار لبنان
10:04
الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة
أخبار دولية
09:53
الشرطة البريطانية تؤكد مقتل المشتبه به في الهجوم أمام كنيس يهوديّ في مانشستر
أخبار لبنان
09:43
وزارة المالية : معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3 في المئة على الاستيراد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-23
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-23
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
0
آخر الأخبار
09:34
الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة
آخر الأخبار
09:34
الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة
0
أخبار دولية
09:14
ميلوني تنتقد مجددا أسطول المساعدات إلى غزة بعد اعتقال 22 إيطاليا من أفراده
أخبار دولية
09:14
ميلوني تنتقد مجددا أسطول المساعدات إلى غزة بعد اعتقال 22 إيطاليا من أفراده
0
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
الجيش الإسرائيلي يعترض عدداً من قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:18
الجيش الإسرائيلي يعترض عدداً من قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:15
المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...
أخبار لبنان
08:15
المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...
0
أخبار لبنان
08:08
بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين
أخبار لبنان
08:08
بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين
0
أخبار دولية
06:03
ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي
أخبار دولية
06:03
ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي
0
أخبار دولية
05:42
زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"
أخبار دولية
05:42
زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"
0
أخبار لبنان
04:20
متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
أخبار لبنان
04:20
متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
0
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
0
أخبار لبنان
02:59
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
أخبار لبنان
02:59
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
2
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
3
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
4
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
5
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
6
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
8
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
أخبار لبنان
15:05
الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More