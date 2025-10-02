بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر ايلول

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول 2025:



- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 4.236 بيان جمركي.



- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 41 بيان جمركي.



- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.208 بيان جمركي.



- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 689 بيان جمركي.



- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.298 بيان جمركي.



- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.428 بيان جمركي.



- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 72 بيان جمركي.



وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (1) ، مستحضرات تجميل (9)، أدوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (43)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (8)، أدوات طبية (3)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، مفروشات (3)، أجهزة طاقة (1).



علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:



- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 72 بيان جمركي.



- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 0 بيان جمركي.