اقتصاد
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
2025-10-07 | 04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وجود مؤشرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد، معربًا عن تطلّعه إلى سنة واعدة للاقتصاد اللبناني.
وأشار بساط إلى أنّ اللقاء تناول التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1" الاستثماري الذي سيُعقد في 18 و19 تشرين الثاني المقبل، موضحًا أنّ المؤتمر يهدف إلى تحفيز فرص الاستثمار في لبنان.
وأضاف أنّ الحدث موجّه إلى القطاع الخاص اللبناني والاغتراب والمستثمرين العرب والأجانب، ويُقام برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المؤتمر الاقتصادي الوطني.
