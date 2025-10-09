الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
2025-10-09 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
3
min
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
ترأس وزير العمل محمد حيدر الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، المدير العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، الدكتور شربل شدراوي ممثلا وزارة المالية، الدكتور انيس ابو دياب ممثلا الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن أيوب، مقرر اللجنة حسن حطيط والدكتورين ايمان خزعل وزهير فياض.
وبعد الاجتماع، قال الوزير حيدر للصحافيين: "كما وعدنا اللبنانيين فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع. وبحثنا اليوم في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي بهدف إستكمال الملف، وستصدر خلال الشهر المقبل وتكون موضع بحثنا خلال الإجتماع التالي في كانون الأول".
وأشار الى أنهم درسوا في الإجتماع موضوع براءات الذمة، مؤكدا أن "لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان الى التقاعس عن متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا عن تأمين واجباتهم بالنسبة للعمال". قال: "الأمر إداري بحت يتم بحثه، وناقشنا ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة آخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات المحافظة على الإستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال. وقد شدد المدير العام للضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال".
وأضاف: "لم نتخذ أي قرار بالنسبة لبراءات الذمة، لكننا طرحنا الموضوع وسيتم دراسته، وأكرر هنا أن موضوع الحد الأدنى ستتم دراسته في الجلسة المقبلة ان شاء الله".
وأضاف: "اريد التطرق إلى الإجتماع الذي عقد صباح اليوم مع المعنيين وهو يتعلق بالعمال بشكل عام في ما خص موضوع الضمان الإجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الإجتماعية، وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونوا مرشحين لمجلس إدارة الضمان، لدينا بعض الطلبات لعدد من القطاعات غير مستوفية الشروط، وسيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع، إلى حين إكتمال الملفات في بعض القطاعات، ومن بعدها سيتم إختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد".
وترأس الوزير حيدر اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وتم البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل لإنجازها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
محمد حيدر
لجنة المؤشر
الحد الأدنى
أجور
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-29
حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين
أخبار لبنان
2025-09-29
حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين
0
أخبار لبنان
2025-09-03
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
أخبار لبنان
2025-09-03
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
0
أخبار لبنان
2025-10-08
حيدر ترأس الاجتماع الثاني للجنة مكافحة عمل الأطفال
أخبار لبنان
2025-10-08
حيدر ترأس الاجتماع الثاني للجنة مكافحة عمل الأطفال
0
آخر الأخبار
2025-09-25
سلام استقبل وفد "حزب الشعب الأوروبيّ" وترأس اجتماعًا لبحث ملف الكرنتينا
آخر الأخبار
2025-09-25
سلام استقبل وفد "حزب الشعب الأوروبيّ" وترأس اجتماعًا لبحث ملف الكرنتينا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-10-07
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
2025-10-07
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
0
أخبار دولية
2025-10-07
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
أخبار دولية
2025-10-07
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
0
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-10-06
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات
اقتصاد
2025-10-06
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
11:41
ماكرون: توسع إسرائيل في بناء مستوطنات بالضفة الغربية يتعارض مع خطة ترامب ولا علاقة له بحماس
أخبار لبنان
11:38
"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أخبار لبنان
11:29
مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة
آخر الأخبار
11:26
ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:55
دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت عبر معبر العريضة
أخبار دولية
03:55
دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت عبر معبر العريضة
0
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
آخر الأخبار
2025-09-19
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 17.00 والساعة 18.00
آخر الأخبار
2025-09-19
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 17.00 والساعة 18.00
0
أمن وقضاء
2025-10-01
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2025-10-01
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
0
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
0
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
0
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
0
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
0
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
0
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
0
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
3
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
4
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
5
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
6
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
7
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
8
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More