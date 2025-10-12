الأخبار
بالصوت
البرامج
اقتصاد
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
2025-10-12 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
0
min
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
بعد زيارة وفد الخزانة الأميركية للشركات الشرعية لتحويل الأموال والتأكد من أنها تطبق المعايير الدولية المطلوبة في هذه العمليات، روجت حسابات على وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا أن شركة whish جمّدت عشرات الحسابات المالية التابعة لناشطين غير مُحزّبين من الطائفة الشيعية مُتذرّعةً أن القرار صادر عن مصرف لبنان تطبيقاً للتعميم رقم ١٧٠.
وفي السياق، نفت مصادر في شركة whish هذه الأخبار وقالت إن الشركة رفضت وترفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات لا مجال للتأكد منها،ما قد يترتب على الشركة مسؤوليات ومخاطر هي بغنى عنها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
whish:
أموال
لجمعيات
مرخصة
لأشخاص
تبرعات
كتاب من وزير المالية إلى وزارة العدل بشأن الكفالات وايعاز بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات من رسوم الانتقال
السابق
