اقتصاد

مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

2025-10-12 | 11:35
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

بعد زيارة وفد الخزانة الأميركية للشركات الشرعية لتحويل الأموال والتأكد من أنها تطبق المعايير الدولية المطلوبة في هذه العمليات،  روجت حسابات على وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا أن شركة whish جمّدت عشرات الحسابات المالية التابعة لناشطين غير مُحزّبين من الطائفة الشيعية مُتذرّعةً أن القرار صادر عن مصرف لبنان تطبيقاً للتعميم رقم ١٧٠.

وفي السياق، نفت مصادر في شركة whish هذه الأخبار وقالت إن الشركة رفضت وترفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات لا مجال للتأكد منها،ما قد يترتب على الشركة مسؤوليات ومخاطر هي بغنى عنها.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

whish:

أموال

لجمعيات

مرخصة

لأشخاص

تبرعات

LBCI السابق

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

إسرائيل ترفض إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين مع الفلسطينيين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-12

إسرائيل ترفض إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين مع الفلسطينيين

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-16

أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه

LBCI
صحف اليوم
2025-09-18

عون يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة الأربعاء المقبل (الأنباء الكويتية)

LBCI
اقتصاد
2025-10-10

كتاب من وزير المالية إلى وزارة العدل بشأن الكفالات وايعاز بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات من رسوم الانتقال

LBCI
اقتصاد
2025-10-10

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-10-09

حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي

LBCI
اقتصاد
2025-10-07

وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة

LBCI
أخبار دولية
14:55

ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها على الصعيد التجاري

LBCI
أخبار لبنان
14:52

وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها

LBCI
أخبار دولية
14:40

نتنياهو: إسرائيل حقّقت "انتصارات هائلة" لكن "المعركة لم تنته بعد"

LBCI
أخبار دولية
14:04

أكسيوس: الرئيس الفلسطيني عباس سيحضر قمة شرم الشيخ غدا الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن

LBCI
حال الطقس
2025-10-09

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

وليد وتيمور جنبلاط أبرقا إلى العاهل السعودي معزيين بالمفتي العام للمملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...

LBCI
أخبار دولية
13:20

دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:56

دريان افتتح مسجد الإمام الشافعي في الصنائع: بيروت تستحقّ وعلينا أَن نفعل الكثير لكي نستحقّها

LBCI
خبر عاجل
01:24

الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا

LBCI
أخبار دولية
00:56

ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

LBCI
خبر عاجل
10:55

آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر

LBCI
حال الطقس
02:18

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:32

السفارة القطرية: وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر

LBCI
آخر الأخبار
15:29

الجيش الإسرائيلي: رصدنا معدات هندسية لحزب الله تُستخدم لإعادة ترميم البنى العسكرية

LBCI
أخبار دولية
01:53

ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية

