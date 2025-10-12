مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

بعد زيارة وفد الخزانة الأميركية للشركات الشرعية لتحويل الأموال والتأكد من أنها تطبق المعايير الدولية المطلوبة في هذه العمليات، روجت حسابات على وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا أن شركة whish جمّدت عشرات الحسابات المالية التابعة لناشطين غير مُحزّبين من الطائفة الشيعية مُتذرّعةً أن القرار صادر عن مصرف لبنان تطبيقاً للتعميم رقم ١٧٠.



وفي السياق، نفت مصادر في شركة whish هذه الأخبار وقالت إن الشركة رفضت وترفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات لا مجال للتأكد منها،ما قد يترتب على الشركة مسؤوليات ومخاطر هي بغنى عنها.