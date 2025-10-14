لقاء بين جابر والبساط ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية... وهذا ما جرى مناقشته

التقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، بوزير المالية ياسين جابر ووير الاقتصاد عامر البساط.وخلال اللقاء، جدّد الجاسر تأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم لبنان في تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة الاستقرار والازدهار، وتعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المبادرات ذات الأولوية لضمان أثر ملموس ومستدام.كما تناولت المناقشات أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير المشاريع الإنمائية المشتركة مع الدول المجاورة بما يساهم في تحقيق النمو الشامل والازدهار المشترك.