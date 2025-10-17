الأخبار
اقتصاد

انخفاض في أسعار المحروقات...

2025-10-17 | 02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
0min
انخفاض في أسعار المحروقات...

انخفض صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية والمازوت 17000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

البنزين 95 أوكتان: 1415.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1455.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1334.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1102.000 ليرة لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

أسعار

المحروقات

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
LBCI السابق

LBCI
اقتصاد
2025-10-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-10-10

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-10-03

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-09-23

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
اقتصاد
09:56

جابر واصل لقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي وتبلغ من صندوق التنمية العربية استعداده للمساهمة بـ120 مليون دولار لاعادة الاعمار

LBCI
اقتصاد
09:29

سلسلة اجتماعات لحاكم مصرف لبنان مع مسؤولي صندوق النقد الدولي

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

Download
LBCI
آخر الأخبار
04:41

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل - الشمال ما بين الساعة 11.45 والساعة 16.30

LBCI
آخر الأخبار
04:23

الرئيس نواف سلام يزور عين التينة بعد انتهاء زيارته الى بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:04

كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ليرة

LBCI
آخر الأخبار
02:42

الوكالة الوطنية للإعلام: نواف سلام غادر قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح

LBCI
آخر الأخبار
02:05

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام لم يعين أي مستشار جديد

LBCI
آخر الأخبار
04:23

الرئيس نواف سلام يزور عين التينة بعد انتهاء زيارته الى بعبدا

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

