الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي نفى إفلاس المصرف أو توقفه عن الدفع

2025-10-17 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي نفى إفلاس المصرف أو توقفه عن الدفع
2min
المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي نفى إفلاس المصرف أو توقفه عن الدفع

أصدر المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. فادي جبران بيانا، قال فيه: "ورد في بعض وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية مقالاً حول الإدعاء على الاعتماد المصرفي من قبل قاضي التحقيق في بيروت. وقد أشار المقال إلى حالتي الإفلاس نية - والتوقف عن الدفع والضرر الذي سيلحق بمودعي المصرف من جرائها. لذلك كان لا بد لي، أنا فادي جبران المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، من إرسال هذا الإيضاح إلى وسائل الإعلام المعنية عملا بالمادة 4 من قانون المطبوعات واحتراما لحق الرد، مؤكدا على ما يلي:

1. ليس الاعتماد المصرفي في حال إفلاس ولا في حال توقف عن الدفع. بل انه يقوم بالتسديد التدريجي لودائع العملاء وفقاً لأحكام تعاميم مصرف لبنان على غرار سائر المصارف اللبنانية.

2. يقوم المدير الموقت، المعين من قبل مصرف لبنان والعامل بإشرافه، بالتعاون مع الجهاز الإداري لبنك الاعتماد المصرفي بكل ما يلزم من خطوات وإجراءات ضرورية لسد الخسارة التي لحقت بالمصرف، سعيا لتحسين وضعه وتمتين ميزانيته حفاظا على أموال المودعين وحقوقهم.

3. إن الاختصاص في إعلان حالتي إفلاس المصارف وتوقفها عن الدفع لا يعود لقضاة التحقيق، وهو يفترض شروطا لم تتوفر، ويخضع لأصول استثنائية لم يراعها الادعاء من قبل حضرة قاضي التحقيق.

4. إن الحقائق المذكورة أعلاه ستؤدي من دون أدنى شك إلى الرجوع عن الادعاء بحق المصرف وبطلانه لكونه لا يستقيم قانوناً".

وأضاف: "هذا ما اقتضى إيضاحه وضعا للأمور في نصابها الموضوعي والصحيح. راجيا التفضل بمراجعتي قبل نشر أي معلومات مستقبلا تتصل بالمصرف ومصيره توخيا للدقة ومنعا لخلق أي بلبلة لدى المودعين والمستخدمين هم بغنى عنها".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

بنك الاعتماد المصرفي

فادي جبران

إفلاس

LBCI التالي
الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال
انخفاض في أسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة وهناك توقف موقت لبعض القصف

LBCI
اقتصاد
09:29

سلسلة اجتماعات لحاكم مصرف لبنان مع مسؤولي صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11

مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

منسى إستقبل حاكم مصرف لبنان وتابع أوضاع المؤسسة العسكرية وتطبيق خطة حصر السلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:00

الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
اقتصاد
09:56

جابر واصل لقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي وتبلغ من صندوق التنمية العربية استعداده للمساهمة بـ120 مليون دولار لاعادة الاعمار

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
منوعات
09:05

"لقد حرقناها"... عرض عمل وهمي تحوّل إلى حدث مرعب: ما حصل مع هذه الشابة العشرينية صادم

LBCI
أخبار لبنان
09:01

الرئيس عون بحث مع الوزير صدي في واقع قطاع الكهرباء ونتائج زيارته إلى الأردن

LBCI
آخر الأخبار
08:59

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم ومعلومات عن وقوع اصابات

LBCI
أخبار دولية
08:47

حماس تحث الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
صحة وتغذية
08:39

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

نتنياهو: حققنا انتصارات كبيرة والحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

LBCI
أخبار لبنان
05:47

الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر

LBCI
أخبار دولية
07:17

استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات

LBCI
اقتصاد
07:00

الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال

LBCI
أخبار لبنان
05:47

الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
16:52

ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"

LBCI
أخبار دولية
16:46

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More