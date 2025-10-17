الأخبار
اقتصاد

الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال

2025-10-17 | 07:00
الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله وقد خصص لمناقشة الأفكار المتعلقة بمشروع تعويضات نهاية الخدمة.

وبعد الاجتماع، قال الوزير حيدر: "بناء على صرخة العمال التي اطلقت في اليومين الماضيين تداعينا لهذ الاجتماع للبحث بهذا الأمر، ونقول للعمال ان وزارة العمل معهم وتقف الى جانب حقوقهم التي لا نفرط جميعنا بها ابداً، وقد تواصلت مع اصحاب العمل والقطاعات العمالية وكان هناك تجاوب واجماع على ان مطالب العمال هي مقدسة. تحدثنا بكل شفافية بشأن كيفية تأمين حقوق العمال وما هو المطلوب لحل هذه الأمور في اسرع وقت. ان هذا الأمر يحتاج الى تواصل ونقاش".

وأضاف: "لقد طرحت في اجتماع اليوم أفكار عدة ومن الممكن أن توصلنا الى الحلول المطلوبة، وهذه الافكار سنناقشها مع جميع المعنيين في القطاعات الاقتصادية، والمعنيين في الدولة لإيجاد الحل في أسرع وقت".

وأكد أن ما يناقش مهم للقطاعات الاقتصادية وكذلك للعمال لجهة تأمين استمرارية القطاعات الاقتصادية، مشددا على أن "تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال، وللحماية الاجتماعية بعد أن يحال الموظف على التقاعد".

وقال: "الافكار التي طرحت من الممكن أن توصلنا الى ايجاد حل يناسب الجميع، وهذا ما سنطرحه على طاولة مجلس الوزراء ونأمل عقد اجتماع قريب لوضع الأمور على سكة الحل".

وأكد ردا على سؤال أنه سيصار الى "بلورة الافكار التي طرحت لتصبح صيغة للحل"، مشيرا الى أن الضمان سيساعد على ايجاد الحل، كما سيصار الى الاجتماع مع القطاعات الاقتصادية قريبا لبداية وضح الحل بشكل عام.
 
 
