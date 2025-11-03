الأخبار
English
اقتصاد
تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف
2025-11-03
تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف
أشارت معلومات للـLBCI الى ان " التباين لا يزال قائمًا بين وزير المال ياسين جابر وجمعية المصارف، لجهة ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع وايضا لجهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، ولم يؤد اجتماع اليوم إلى نتائج ملموسة رغم حديث الوزير جابر عن تحقيق تقدم في تقريب وجهات النظر."
Learn More