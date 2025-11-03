الأخبار
اقتصاد
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
2025-11-03 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
3
min
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا مع وفد "الوكالة الفرنسية للتنمية"، في حضور السفير الفرنسي Hervé Magro ومدير عام الوكالة الفرنسية Rémy Rioux والسيناتور الفرنسي Loic Hervé، إلى جانب أعضاء الوفد، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم وحسام دياب والخبير من الخزانة الفرنسية Abdnor خصص للبحث في التعاون القائم بين الوكالة ولبنان ولا سيما مع وزارة المالية.
وبعد عرض للمشاريع المشتركة وأبرزها المساعدة في خطوات بناء الموازنات العامة، ومشاريع التمويل المالي لعدد من الجمعيات عبر وكالة Proparco لتمويل مشاريع استثمارية إنمائية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مساعدة الصليب الأحمر الدولي التي يستفيد منها الصليب الاحمر اللبناني، نقل الوفد الفرنسي للوزير جابر رغبة فرنسا في أن تكون السباقة في دعم لبنان، سواء من خلال مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو من خلال سعيها لعقد مؤتمر لدعم لبنان يستقطب مانحين ومستثمرين دوليين تدفع بالاقتصاد اللبناني نحو استعادة دوره وتسجيل نهضة في قطاعاته المختلفة تحقق نقلة تنتشله من الخسائر التي لحقت به خلال سنوات الأزمة الأخيرة.
وشدد الوفد على أهمية برنامج لبناني يتلاءم والسياق المرتبط بصندوق النقد الدولي، وخصوصا في ما خص وجود قطاع مصرفي ناشط قادر على استقطاب التوظيفات المالية من الخارج، مثنيا على "خطة وزارة المالية المتوسطة المدى التي عرضها الوزير جابر في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن"، واصفا إياها ب"الإيجابية وتشكل خطوة عملية وعلمية تعزز من فرصة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
الوزير جابر بدوره، وبعدما عرض لمراحل خطة عمل الحكومة الإصلاحية، ركز على الخطوات التي قامت بها وزارة المالية التي سجلت فائضا في الميزانية المالية الإجمالية، وذلك نتيجة إجراءات الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية من خلال ضبط عمليات التهرب.
وتطرق جابر إلى العمل الجاري على مشروع قانون الفجوة المالية، والنظر في قانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، آملا في "التوصل إلى بلورة للتصور الذي تجري مناقشته وصولا إلى توحيد وجهات النظر في الأسابيع المقبلة، وقبل الدخول في فترة التحضيرات للانتخابات النيابية وما يرافقها من تجاذبات ومزايدات".
ولفت إلى وعي الحكم والمجلس النيابي والحكومة للحاجة الملحة لبرنامج يوقّع مع صندوق النقد الدولي، معتبراً ان دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة.
وفي سياق التعاون ما بين لبنان وفرنسا، شكر الوزير جابر لفرنسا دعمها ومساعدتها، سواء عبر الوكالة الفرنسية للتنمية أو سواها، مشيرا إلى "اهمية المشروع الذي يحظى باهتمامها وهو مشروع الترابط والتكامل البري ما بين العراق وسوريا ولبنان، والذي سيشكل شريانا حيويا من الداخل الآسيوي".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رسامني يوقع 3 اتفاقات استراتيجية خلال الدورة العاشرة للجنة اللبنانية - المصرية
السابق
