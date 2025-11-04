الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
اقتصاد
معرض الصناعة اللبنانية 2025 يختتم فعالياته بنجاح كبير ويكرّس رسالة الرئيس عون: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان"
2025-11-04 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
4
min
معرض الصناعة اللبنانية 2025 يختتم فعالياته بنجاح كبير ويكرّس رسالة الرئيس عون: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان"
اختُتمت فعاليات "معرض الصناعة اللبنانية 2025" بعد أربعة أيام حافلة، أكّد خلالها الحدث مكانته كمنصّة وطنية رائدة لدعم الصناعة المحلية وإبراز قدراتها الإنتاجية والإبداعية.
ونُظّم المعرض في "سي سايد أرينا" – بيروت، بمبادرة من جمعية الصناعيين اللبنانيين (Association of Lebanese Industrialists – ALI)، وبشراكة مع وزارة الصناعة، ومن تنظيم شركتَي Hospitality Services وPromofair، وبرعاية وحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أطلق رسميًا فعاليات المعرض في 29 تشرين الأول 2025.
وفي كلمته خلال الافتتاح، وجّه الرئيس عون نداءً وطنيًا صادقًا قال فيه: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان. استهلك لبناني، وصدّر لبناني، ووقّف تصدّر أولادنا وتستورد حياتنا اليومية". كلمات فخامة الرئيس تحوّلت إلى شعارٍ جامعٍ للحدث، عبّرت عن رؤيةٍ وطنيةٍ تعتبر الصناعة حجر الأساس في إعادة بناء لبنان ودعم اقتصاده المنتج".
وعلى مدى أربعة أيام، استقبل المعرض أكثر من 190 جهة عارضة من مختلف القطاعات الصناعية — من الأغذية والمشروبات إلى الأدوية، ومستحضرات التجميل، والتكنولوجيا، والأزياء، والصناعات التحويلية والخفيفة والثقيلة — على مساحةٍ تجاوزت 10,000 مترٍ مربّع.
وجذب الحدث أكثر 10 آلاف زائر من رجال أعمال وشخصياتٍ اقتصاديةٍ وصناعيّين وإعلاميّين وطلاب ومهنيّين، حيث شكّل الحدث مساحة تفاعلية للتعارف، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التصدير والتعاون الصناعي.
وتميّزت النسخة الأولى من "معرض الصناعة اللبنانية" ببرنامجٍ غنيٍّ من النقاشات المتخصصة ضمن سلسلة Industry Talks - The Forum التي جمعت قادة من القطاعين العام والخاص، وخبراء في الاقتصاد والابتكار، لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التحوّل نحو اقتصادٍ منتجٍ ومستدام.
كما استقطب برنامج المشترين المستضافين (Hosted Buyers Program) 20 مشتريا من دول عربيّة وأجنبية حضروا لاستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد المشاركون بالتنظيم الاحترافي والمضمون الغنيّ للحدث الذي شكّل خطوةً عمليةً نحو إعادة وضع الصناعة اللبنانية على الخارطة التنافسية الإقليمية والعالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنّه في خلال المعرض، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري قرار مجلس الوزراء اعتماد كلّ أوّل خميس من شهر تشرين الثاني يومًا وطنيًا للصناعة اللبنانية، وأكّد أنّ "الأوطان لا تُبنى بالصدفة، فهناك لحظات تُرسم فيها الملامح الكبرى للمستقبل. واليوم نعيش إحدى هذه اللحظات، حيث تلتقي الإرادة بالرؤية، والصمود بالفعل، لنكتب معًا فصلًا جديدًا في تاريخ الصناعة اللبنانية".
كما ثمّن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني دعم رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والشركاء في القطاع الخاص، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات العامة والخاصة هو السبيل الوحيد لتعزيز الاقتصاد المنتج وبناء لبنان جديد يقوم على الصناعة والعمل.
وفي ختام المعرض، عبّرت المديرة العامة لشركة Hospitality Services جومانا دموس سلامة، عن فخرها بنجاح هذا الحدث الوطني، قائلة: "معرض الصناعة اللبنانية لم يكن مجرّد تظاهرة اقتصادية، بل رسالة أملٍ وتجددٍ. لقد جسّد شغف الصناعيين والتزامهم بإعادة بناء لبنان بالإنتاج والإبداع. ونعد بأن تكون النسخة المقبلة أوسع مشاركةً وأكثر تأثيرًا".
من جهتها، أكّدت الشريكة المديرة لشركة Promofair لينا شويـري نحّاس، أن "هذه المبادرة تؤكد أن الصناعة اللبنانية قادرة على التكيّف والابتكار والمنافسة رغم التحديات، وهي خطوة أساسية نحو مستقبلٍ أكثر استقرارًا وإنتاجية".
واختُتمت فعاليات المعرض كما بدأت: بنداءٍ وطني صادق أطلقه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون — "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان". نداءٌ تحوّل إلى شعارٍ جامعٍ ومصدر إلهامٍ لمسيرةٍ جديدة من الإنتاج والابتكار والنهوض الوطني.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الصناعة
اللبنانية
يختتم
فعالياته
بنجاح
ويكرّس
رسالة
الرئيس
"بدّك
ترجّع
لبنان؟
صنِّع
بلبنان"
