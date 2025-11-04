الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
2025-11-04 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
0
min
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
1- توصيف الأزمة
يعتبر مصرف لبنان والمصارف أن الأزمة المالية، نظامية طالت القطاع ككل. لكن خطة الحكومة ترفض هذا التوصيف لتجنّب تحمّل الجزء الأكبر من الخسائر، وتفضّل تحميلها للمصارف والمودعين، فيما صندوق النقد يدعم مقاربة مشابهة حفاظاً على قدرة الدولة على الاستدانة.
2- بدعة تدقيق جديد على المصارف
الحكومة تطرح تدقيقا جديدا يعود لسنتين قبل الأزمة لكشف "شواذات" غير محدّدة المعايير، ما يثير مخاوف من المزيد من شطب الودائع. علما ان هناك تدقيقا قائما في مصرف لبنان على حسابات المصارف يحدد المسؤوليات وفق استفادتها من الفوائد والهندسات المالية.
3- تغييب المعنيّين
ورغم أنّ المصارف والمودعين هما اكثر الاطراف المعنية، الا أنه لا يتم إشراكهما فعلياً في صياغة خطة الفجوة المالية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
أساسية
الحكومة
والقطاع
المصرفي
التالي
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
معرض الصناعة اللبنانية 2025 يختتم فعالياته بنجاح كبير ويكرّس رسالة الرئيس عون: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-22
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-09-22
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-09-25
اجتماع ختامي بين وفد لبنان وصندوق النقد: تقدّم في المفاوضات واستمرار النقاش حول الإصلاحات والقطاع المصرفي
أخبار لبنان
2025-09-25
اجتماع ختامي بين وفد لبنان وصندوق النقد: تقدّم في المفاوضات واستمرار النقاش حول الإصلاحات والقطاع المصرفي
0
أخبار لبنان
2025-09-04
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
أخبار لبنان
2025-09-04
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
0
أخبار دولية
2025-09-20
ترامب يفرض رسوما سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرة أساسية لقطاع التكنولوجيا
أخبار دولية
2025-09-20
ترامب يفرض رسوما سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرة أساسية لقطاع التكنولوجيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:27
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
خبر عاجل
06:27
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
0
اقتصاد
03:46
معرض الصناعة اللبنانية 2025 يختتم فعالياته بنجاح كبير ويكرّس رسالة الرئيس عون: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان"
اقتصاد
03:46
معرض الصناعة اللبنانية 2025 يختتم فعالياته بنجاح كبير ويكرّس رسالة الرئيس عون: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان"
0
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
0
اقتصاد
12:41
تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف
اقتصاد
12:41
تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
07:23
وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
أخبار لبنان
07:13
لجنة الرقابة على المصارف وجّهت تعميماً يمنع المصارف من رفع العمولات والرسوم على الودائع
أخبار دولية
07:09
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
أخبار لبنان
07:06
اخبار حول شبهات عن هدر للمال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية في موضوع تلزيم شركة انكربت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-10-21
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-21
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-11-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-11-2025
0
علوم وتكنولوجيا
06:27
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
علوم وتكنولوجيا
06:27
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
0
صحف اليوم
00:26
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
صحف اليوم
00:26
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
0
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
3
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
5
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
6
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
7
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
8
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More