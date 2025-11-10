الأخبار
اقتصاد

بو نادر: الصناعات الغذائية تأسيس للمستقبل بمنحى تطويري وتحديثي وجودة

2025-11-10 | 04:16
بو نادر: الصناعات الغذائية تأسيس للمستقبل بمنحى تطويري وتحديثي وجودة
3min
بو نادر: الصناعات الغذائية تأسيس للمستقبل بمنحى تطويري وتحديثي وجودة

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر "أنّ الصناعات الغذائية اللبنانية شهدت نمواً خلال الأزمات وما زالت تنتهج المنحى التطويري والتحديثي".

وقال في بيان: "نحن كصناعيّين مجهّزون لمواجهة الصعوبات، ونأخذها دائماً بالحسبان. الصناعة عامود فقري وركن أساسي في الاقتصاد الوطني، ولم تتأثّر مثل القطاعات الأخرى التي توقّفت نشاطاتها في فترة الحروب، بل استمرّت في الانتاج وتأمين السوق المحلي وحتى التصدير والمحافظة على الأمن الغذائي. الصناعة بالنسبة للصناعي عابرة للأزمات وحياة وتأسيس للمستقبل".

واعتبر أنّ "الصناعات الغذائية مشهود لها بالجودة. ونحن نشارك في المعارض العالميّة المتخصّصة منذ أكثر من 30 عاماً، إمّا عبر جناح تنظّمه النقابة وتديره، وإمّا للاطلاع  على التقنيات والآلات الجديدة بغية تجديد معاملنا وكي نبقى مواكبين للتكنولوجيا. مشاركتنا في المعارض أتاحت لنا عبر جدارتنا وكفاءتنا وجودة منتجاتنا، الدخول الى الأسواق العالمية. ولا يمكن إلا توجيه الاشادة والعرفان للبنانيّين المنتشرين الذين لهم الدور الكبير والمميّز في استهلاك وتسويق منتجات لبنان. ونحن عمدنا إلى تطوير عاملَين رئيسيّين في المنتج الغذائي، الاوّل الطعمة والجودة، والعنصر الثاني هو التغليف بطريقة جذّابة واحترافيّة".

وقال: "تتراوح نسبة الصادرات الغذائية بين عشرين بالماية وخمسة وعشرين بالماية من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية. أي حوالى ربع حجم التصدير وهذه نسبة مرتفعة، ونعمل بكلّ جدّية ومثابرة على المحافظة عليها وزيادتها، عبر فتح مصانع جديدة وتوسيع القائمة وتوظيف يد عاملة جديدة وتدريبها. يؤدّي ذلك الى ادخال المردود بالعملات الصعبة الى الداخل اللبناني لاعادة توظيفه وشراء آلات ومواد أوّلية، تجعل الانتاج حلقة متجدّدة".

وأكد أن "القطاع الصناعي عاد ورفع المعاشات فوراً بعد تعرّضها لأزمتَين كبيرتين عامَي 2006 و2019، وهذه علامة قوة، تتمثّل بتعلّقنا بالأرض وبموظفينا وعمّالنا".

وشرح أنّ" النقابة تعمل اليوم على ترسيخ تحالف وشراكة بينها وبين المزارعين من خلال تطوير برنامج تعاقد زراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة لتأمين استدامة المحصول من الارض، وتتبّعه ودراسة الاخطار وتجنّبها، مما يعني التحضير ومتابعة بناء قدراتنا التنافسية لتمكين قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي معاً ولتأمين الأمن الغذائي".

ووشدد على أن "الصناعي يعمل في مجال الصناعات الغذائية وفق الجودة والخدمة والمرونة في التعاطي والمهارة لتبقى الصناعة اللبنانية علامة فارقة مقترنة بالجودة في لبنان والعالم".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


