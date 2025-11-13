معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

علمت الـLBCI، أن مصرف لبنان سيصدر تعميما للصرافين وشركات تحويل الاموال يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق.



ويأتي هذا الاجراء بناء على توصية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وهو في سياق التدابير المتخذة من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن أجل تجفيف اي مصدر يمكن أن يكون وسيلة لتمويل حزب الله.



وفي السياق، عُلم أن الوفد الأميركي الذي زار بيروت أخيرا برئاسة سيباستيان غوركا أثار هذا الموضوع مع الحاكم.





