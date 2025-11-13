كركي: تغطية المستلزمات الطبية بنسبة 90 في المئة دخلت حيز التطبيق

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 13/11/2025 حملت الرقم 816 قضى بموجبها تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90 في المئة في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، ما يعني عمليا أنّ الجزء الأكبر من التغطية سوف يتحملها الصندوق، مما يخفف الأعباء المالية الضخمة عن كاهل المضمونين وبالتالي يعزز من قدرتهم على الاستشفاء.



وتشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة كافة المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولاسيما في جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب، وأمراض المعدة وأمراض النساء وأمراض الجهاز الهضمي.



ولضمان الشفافيّة، وضعت الإدارة آليّة تنفيذيّة واضحة كالتالي:



تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبّي المراد زرعه لدى المريض المضمون، ليتم البت بها مركزياً من قبل المراقبة الطبية.



كما سيُعاد النظر في لوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل أربعة أشهر. كذلك، ستُحدَّد دقائق تطبيق هذه المذكرة الإعلامية، عند الحاجة، بمذكرات تصدر عن المدير العام أو رئيس الأطباء.



وسيتم نشر لوائح المستلزمات مفصّلة على الموقع الرسمي للصندوق، بحيث يتمكّن المضمونون والأطباء والمستشفيات من البحث عنها والتحقّق من أسعارها، كما هو الحال مع الأدوية والأعمال الاستشفائية.



ويشدّد المدير العام على أنّ هذا الإجراء لا يأتي منفصلًا عن السياق العام لاستعادة الثقة، بل يمثّل حلقة أساسيّة في سياسة التعافي التي تُعيد للضمان موقعه الطبيعي كشبكة حماية صحّية فعّالة، وتفتح الباب أمام توسيع إضافي للتقديمات وتحسين إجراءات المعاملات.



