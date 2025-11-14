الأخبار
اقتصاد
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
2025-11-14 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
0
min
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
زار وفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وزير المال ياسين جابر اليوم في مقر الوزارة، وجرى البحث في عدد من المواضيع المالية و الضرائبية وإمكانية ايجاد تسوية لبعض الضرائب عن الفترة التي شهد فيها لبنان انهيارا في سعر الصرف وأزمات مالية واقتصادية متنوعة الجوانب، وذلك في ضوء مسودة اقتراح قانون حملها الوفد وسيعرضها على عدد من النواب لأخذ تواقيعهم لتقديمها إلى المجلس النيابي.
كما جرى البحث في الإصلاحات المالية ولاسيما التطورات الحاصلة في المفواضات مع صندوق النقد الدولي.
وبعدما أشاد الوفد بالجهود الذي يبذلها الوزير جابر وبتعاونه الإيجابي مع الهيئات الاقتصادية، أكد أهمية تقدم لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد والوصول إلى اتفاق متوازن وعادل مع الصندوق في أقرب وقت ممكن.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اقتصاد
الاقتصادية
امورا
ضرائبية
وتؤكد
اهمية
الوصول
اتفاق
متوازن
وعادل
صندوق
النقد
قريباً
